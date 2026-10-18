У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про Дні ангела й інші свята 18 жовтня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті апостола та євангеліста Луки

Майбутній євангеліст Лука народився в Антіохії Сирійській у заможній язичницькій родині. Дізнавшись про вчення Христа, він вирушив до Палестини й приєднався до учнів Спасителя, увійшовши до числа сімдесяти апостолів. Згодом проповідник став найближчим сподвижником апостола Павла та супроводжував його в численних місіонерських мандрівках. Свою просвітницьку діяльність святий продовжив на землях Лівії, Єгипту та Фіваїди, де зрештою віддав життя за віру. У християнську історію Лука увійшов насамперед як автор одного з Євангелій та книги Діянь апостолів. Церковні перекази також називають його першим іконописцем, який створив образи Пресвятої Богородиці. За легендою, Діва Марія особисто благословила ці творіння та пообіцяла завжди дарувати їм свою милість і благодать Сина.

Хто святкує День ангела 18 жовтня

За новоюліанським календарем, 18 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія та Злата.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 18 жовтня відзначають Всесвітній день гітари. Його запропонував встановити грецький гітарист Йоргос Фудуліс у 2021 році. Головна мета свята – об'єднати музикантів, які полюбляють грати на цьому музичному інструменті.

Також сьогодні святкують Міжнародний день жіночого щастя, День працівників харчової промисловості в Україні, Міжнародний день краватки та Міжнародний день легінсів.