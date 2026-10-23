Какой церковный праздник в пятницу, 23 октября: у кого сегодня именины

В этот день наши предки кормили птиц и заготавливали дрова на зиму. О днях ангела и других праздниках 23 октября – рассказывает Коломыйская епархия Православной Церкви Украины.

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День памяти апостола Иакова

Он был сыном Иосифа Обручника от первого брака. Именно поэтому в Священном Писании Иакова называют братом Господним. После Воскресения Иисус Христос явился святому и поручил ему епископство. В отличие от других апостолов, Иаков отказался от странствий и сосредоточил свою духовную миссию исключительно в Иерусалиме. Он руководил местной Церковью и председательствовал на Апостольском Соборе в 51 году. В течение 30 лет апостол успешно утверждал христианство на палестинских землях. Благодаря исключительной рассудительности и справедливости Иаков завоевал глубокое уважение общества. Современники считали его праведником и опорой народа. Поскольку епископ обладал огромным авторитетом и массово обращал иудеев в новое учение, местные религиозные лидеры решили заставить его отречься от своих убеждений. Враги вывели настоятеля из храма перед многолюдной толпой и стали требовать публичных объяснений о Мессии. Вместо этого Иаков громко провозгласил: "Он сидит на Небесах по правую руку Всевышнего и снова придет на облаках небесных". Сразу после этих слов проповедника бросили на землю и жестоко убили.

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Кто отмечает день ангела 23 октября

По новоюлианскому календарю 23 октября именины отмечают люди с такими именами: Владимир, Гнат, Максим, Николай, Александр, Иаков и Ефросиния.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 23 октября в Украине отмечается День работников рекламной отрасли. Впервые его отпраздновали в 1994 году, чтобы почтить работу рекламщиков – людей, которые создают и размещают рекламу.

Сегодня также отмечают День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии, День организаторов мероприятий, Всемирный день шампанского и Международный день снежного барса.