Яке церковне свято у п'ятницю, 23 жовтня: хто сьогодні має іменини

У цей день наші предки годували птахів і займалися заготівлею дров на зиму. Про Дні ангела й інші свята 23 жовтня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

Реклама Adv

День пам'яті апостола Якова

Він був сином Йосифа Обручника від першого шлюбу. Саме тому у Святому Письмі Якова називають братом Господнім. Після Воскресіння Ісус Христос з'явився святому та доручив йому єпископство. На відміну від інших апостолів, Яків відмовився від мандрівок і зосередив свою духовну місію винятково в Єрусалимі. Він керував місцевою Церквою та головував на Апостольському Соборі 51 року. Протягом 30 років апостол успішно утверджував християнство на палестинських землях. Завдяки винятковій розсудливості та справедливості Яків здобув глибоку повагу суспільства. Сучасники вважали його праведником та опорою народу. Оскільки єпископ мав величезний авторитет та масово навертав юдеїв до нового вчення, місцеві релігійні лідери вирішили змусити чоловіка зректися переконань. Вороги вивели настоятеля з храму перед багатолюдним натовпом і почали вимагати публічних пояснень про Месію. Натомість Яків гучно промовив: "Він сидить на Небесах по правиці Всевишнього і знову прийде на хмарах небесних". Одразу після цих слів проповідника кинули на землю та жорстоко позбавили життя.

Реклама

Хто святкує День ангела 23 жовтня

За новоюліанським календарем, 23 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків та Єфросинія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 23 жовтня відзначають День працівників реклами в Україні. Його вперше відсвяткували у 1994 році, щоб вшанувати роботу рекламістів – людей, які створюють і розміщують рекламу.

Сьогодні також святкують День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії, День організаторів заходів, Всесвітній день шампанського та Міжнародний день снігового барса.