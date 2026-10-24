24 октября – какой церковный праздник: память кого сегодня чтят верующие

В этот день наши предки занимались рукоделием, в частности шили и вышивали. О днях ангела и других праздниках 24 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Арефы, затворника Печерского

Арефа родился в Полоцке, а впоследствии поселился в Печерском монастыре. Он отличался чрезмерной скупостью, постоянно прятал свои сбережения и отказывался помогать нуждающимся. Однажды ночью воры вынесли из кельи все его сокровища. Из-за потери богатства монах впал в глубокое отчаяние, начал обвинять окружающих и едва не покончил с собой. Вскоре после этого мужчина тяжело заболел. В предсмертном состоянии он увидел видение, которое заставило его раскаяться. Арефа смирился с потерей имущества и неожиданно выздоровел. После исцеления монах кардинально изменил свой образ жизни. В частности, святой посвятил время молитвам, начал строго поститься и добровольно избрал бедность. Остаток дней Арефа прожил праведно и мирно завершил свой земной путь.

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Кто отмечает День ангела 24 октября

По новоюлианскому календарю 24 октября именины отмечают люди с такими именами: Иван, Николай, Алексей, Опанас и Петр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 24 октября отмечается Международный день Организации Объединенных Наций. Она была основана в 1945 году после того, как 50 стран подписали Устав ООН. В настоящее время в нее входят 193 государства.

Также сегодня отмечают Всемирный день кенгуру, День перемен к лучшему, Международный день дипломатов, Дмитриевскую поминальную субботу и Всемирный день информации о развитии.