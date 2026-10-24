24 жовтня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили та вишивали. Про Дні ангела й інші свята 24 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Арефи, затворника Печерського

Арефа народився в Полоцьку, а згодом оселився в Печерському монастирі. Він мав надмірно скупий характер, постійно ховав власні заощадження та відмовлявся допомагати нужденним. Однієї ночі крадії винесли з келії всі його скарби. Через втрату багатства чернець впав у глибокий відчай, почав звинувачувати оточення і ледь не вчинив самогубство. Невдовзі після цього чоловік тяжко захворів. У передсмертному стані він побачив видіння, яке змусило його розкаятися. Арефа змирився з втратою майна та несподівано одужав. Після зцілення чернець кардинально змінив свій спосіб життя. Зокрема, святий присвятив час молитвам, почав суворо постувати і добровільно обрав бідність. Решту днів Арефа провів праведно і мирно завершив свій земний шлях.

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Хто святкує День ангела 24 жовтня

За новоюліанським календарем, 24 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Микола, Олексій, Опанас та Петро.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 24 жовтня відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Її заснували у 1945 році після того, як 50 країн підписали Статут ООН. До неї наразі входять 193 держави.

Також сьогодні святкують Всесвітній день кенгуру, День змін на краще, Міжнародний день дипломатів, Дмитрівську поминальну суботу та Всесвітній день інформації про розвиток.