28 октября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

В этот день наши предки ухаживали за пасекой и готовились к зимним холодам. О днях ангела и других праздниках 28 октября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

Реклама Adv

День памяти великомученицы Параскевы Пятницы

Будущая святая родилась в христианской семье в пятницу, поэтому родители дали ей соответствующее греческое имя Параскева. Она выросла с глубоким почтением к Библии, а во взрослом возрасте начала заботиться о нуждающихся и проповедовать учение Христа среди язычников. Впоследствии император Диоклетиан узнал о ее деятельности, после чего приказал своим воинам заключить девушку в тюрьму, подвергнуть жестоким пыткам и в конце концов отсечь ей голову.

Кто отмечает День ангела 28 октября

По новоюлианскому календарю 28 октября именины отмечают люди с такими именами: Арсен, Георгий, Иван, Максим, Николай, Степан и Анна.

Реклама

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 28 октября в Украине отмечается День бабушек и дедушек. Впервые его отпраздновали в 2009 году, чтобы почтить старшее поколение. В этот праздник внуки проводят как можно больше времени с самыми близкими людьми.

Также сегодня отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации, Всемирный день дзюдо и День дикой пищи.