28 жовтня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

У цей день наші предки доглядали за пасікою та готувалися до зимових холодів. Про Дні ангела й інші свята 28 жовтня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

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День пам'яті великомучениці Параскеви П'ятниці

Майбутня свята народилася в християнській родині у п'ятницю, тому батьки дали їй відповідне грецьке ім'я Параскева. Вона виросла з глибокою шаною до Біблії, а в дорослому віці почала опікуватися нужденними та проповідувати вчення Христа серед язичників. Згодом імператор Діоклетіан дізнався про її діяльність, після чого наказав своїм воїнам ув'язнити дівчину, піддати жорстоким тортурам і зрештою відтяти їй голову.

Хто святкує День ангела 28 жовтня

За новоюліанським календарем, 28 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Арсен, Георгій, Іван, Максим, Микола, Степан і Ганна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

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Що ще відзначають

Щороку 28 жовтня відзначаються День бабусь і дідусів в Україні. Його вперше відсвяткували у 2009 році, щоб вшанувати старше покоління. У це свято онуки проводять якомога більше часу з найріднішими людьми.

Також сьогодні відзначають День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день анімації, Всесвітній день дзюдо та День дикої їжі.