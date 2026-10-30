30 октября – какой церковный праздник: память кого сегодня чтят верующие

В этот день наши предки наполняли кормушки для птиц. О днях ангела и других праздниках 30 октября – рассказывает Андреевская церковь.

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День памяти священномучеников Зиновия и Зиновии

Зиновий и Зиновия выросли в христианской семье. После смерти родителей брат с сестрой отдали все свое наследство нуждающимся. За праведную жизнь Бог наделил Зиновия даром исцеления, поэтому он начал успешно лечить больных. Впоследствии он возглавил христианскую общину Киликии в сане епископа и активно проповедовал новую веру. Во время массовых гонений императора Диоклетиана стража арестовала священнослужителя. На суде правитель Лисий заставлял его поклониться языческим идолам. Из-за категорического отказа наместник приказал распять Зиновия и жестоко пытать. Сестра не стала молча терпеть издевательства над братом, а публично признала себя христианкой и также перенесла страшные пытки. Оба мученика выдержали все физические испытания, поэтому разъяренный Лисий приказал казнить их.

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Кто отмечает День ангела 30 октября

По новоюлианскому календарю 30 октября именины отмечают люди с такими именами: Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия и Елена.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 30 октября отмечается Международный день ортопедических медсестер и медбратьев. Он был учрежден в США в 1990 году, чтобы почтить труд медицинских работников. Впрочем, только спустя 11 лет этот праздник начали отмечать в большинстве стран мира.

Также сегодня отмечают День осведомленности о сахарной зависимости и День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.