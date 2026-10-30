30 жовтня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

У цей день наші предки наповнювали годівниці для птахів. Про Дні ангела й інші свята 30 жовтня – розповідає Андріївська церква.

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День пам'яті священномучеників Зиновія та Зиновії

Зиновій та Зиновія виросли у християнській родині. Після смерті батьків брат із сестрою віддали весь свій спадок нужденним. За праведне життя Бог наділив Зиновія даром зцілення, тому він почав успішно лікувати хворих. Згодом чоловік очолив християнську громаду Кілікії у статусі єпископа та активно проповідував нову віру. Під час масових гонінь імператора Діоклетіана варта заарештувала священнослужителя. На суді правитель Лісій змушував його поклонитися язичницьким ідолам. Через категоричну відмову намісник наказав розіп'ясти Зиновія та жорстоко катувати. Сестра не стала мовчки терпіти знущання з брата, а публічно визнала себе християнкою і також пройшла через страшні тортури. Обидва мученики витримали всі фізичні випробування, тому розлючений Лісій наказав стратити їх.

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Хто святкує День ангела 30 жовтня

За новоюліанським календарем, 30 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія та Олена.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 30 жовтня відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Його запровадили у США в 1990 році, щоб вшанувати роботу медичних працівників. Втім, лише через 11 років це свято почали святкувати в більшості країн світу.

Також сьогодні святкують День поінформованості про цукрову залежність та День працівників підрозділів у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.