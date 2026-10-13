Что сказать, даже выбор участка для строительства дома не происходил просто так. Иногда места выбирали не люди, а животные, представьте себе! Каждая деталь, каждый гвоздик или предмет имели особое значение в семейном доме. Это касалось и так называемого сволока.

Что такое сволок в украинском доме

В традиционном украинском доме сволок представлял собой массивную продольную деревянную балку, на которую опирался потолок. Его установку считали важным этапом строительства, а саму балку нередко украшали резьбой или крестами.

С завершением работы над стенами и потолком был связан интересный обычай, описанный этнологами. Мастер прибивал к балке крест с цветами, а хозяин привязывал кожух – чтобы в доме всегда было тепло. Также к балке крепили скатерть, символизировавшую чистоту и порядок, и платок с хлебом и солью – в знак пожелания достатка. Хлеб, соль и платок также дарили строителям.



Как выглядел сволок в хате / Фото из открытых источников

Существовало и поверье, связанное с отношением к плотникам. Если хозяева плохо угощали мастеров или не дарили им подарков, те могли перевязать сволок своими кожухами. Согласно народным представлениям, тогда в новом доме будет холодно – "в нем и души не согреешь". Такие поверья свидетельствуют об особой роли плотников в традиционной культуре: их работу связывали не только с прочностью здания, но и с будущей жизнью семьи.

Зачем во время строительства закапывали монеты

Обряды касались не только балки. Согласно этнографическим материалам, в некоторых местностях по углам будущего дома закапывали монеты или определенные предметы быта. Так пытались обеспечить хозяевам счастливую жизнь и достаток.

Другой обычай был зафиксирован на Подолье. Перед началом строительства мастер проделывал отверстие в подвалине или столбе, клал туда освященные рожь, пшеницу и ладан, а затем закрывал отверстие осиновым колышком. После этого он произносил пожелания, чтобы в новом доме не иссякали хлеб и соль, а хозяева и их дети были здоровыми и счастливыми.



Старинные обряды строительства дома / Фото из открытых источников

Что означало обрядовое деревце на новом доме

Завершение строительства также имело символическое значение. Согласно этнографическим описаниям, его знаменовало обрядовое деревце, которое устанавливали на чердаке. Оно возвещало об окончании работ и было частью традиций, связанных с появлением нового жилища.

Строительство дома в народной культуре было не просто практическим делом. Посредством обрядов украинцы выражали пожелания тепла, достатка, здоровья и благополучия будущим обитателям.

Семейный дом и людей, живущих в нем, старались защитить всеми возможными способами. Существовали даже обряды, которые должны были бы отвести молнию от дома.