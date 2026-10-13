Що казати, навіть вибір ділянки для будівництва хати не проходив просто так. Іноді місця вибирали не люди, а тварини, уявіть собі! Кожна деталь, кожен цвяшок чи предмет мав особливе значення в родинній оселі. Це стосувалося і так званого сволока.

Що таке сволок в українській хаті

У традиційній українській хаті сволок був масивною поздовжньою дерев’яною балкою, на яку спиралася стеля. Його встановлення вважали важливим етапом будівництва, а саму балку нерідко прикрашали різьбленням або хрестами.

Із завершенням роботи над стінами й стелею був пов’язаний цікавий звичай, описаний етнологами. Майстер прибивав до сволока хрест із квітами, а господар прив’язував кожух – щоб у домі завжди було тепло. Також до балки кріпили скатертину, яка символізувала чистоту й порядок, і хустку з хлібом та сіллю – побажання достатку. Хліб, сіль і хустку також дарували будівельникам.



Який вигляд мав сволок у хаті / Фото з відкритих джерел

Існувало й повір’я, пов’язане зі ставленням до теслярів. Якщо господарі погано пригощали майстрів або не робили їм подарунків, ті могли перев’язати сволок власними кожухами. За народними уявленнями, тоді в новій оселі буде холодно – "в ній і душі не нагрієш". Такі вірування свідчать про особливу роль теслярів у традиційній культурі: їхню роботу пов’язували не тільки з міцністю будівлі, а й із майбутнім життям родини.

Навіщо під час будівництва закопували монети

Обряди стосувалися не лише сволока. За етнографічними матеріалами, у деяких місцевостях на кутах майбутньої хати закопували монети або певні предмети побуту. Так намагалися забезпечити господарям щасливе життя й достаток.

Інший звичай зафіксували на Поділлі. Перед початком будівництва майстер робив отвір у підвалині або стовпі, клав туди освячені жито, пшеницю та ладан, а потім закривав отвір осиковим кілком. Після цього промовляв побажання, щоб у новій оселі не переводилися хліб і сіль, а господарі та їхні діти були здоровими й щасливими.



Старовинні обряди будівництва хати / Фото з відкритих джерел

Що означало обрядове деревце на новій хаті

Завершення будівництва також мало символічне значення. За етнографічними описами, його знаменувало обрядове деревце, яке встановлювали на горищі. Воно сповіщало про закінчення робіт і було частиною традицій, пов’язаних із появою нового житла.

Будівництво хати в народній культурі було не просто практичною справою. Через обряди українці висловлювали побажання тепла, достатку, здоров’я та добробуту для майбутніх мешканців.

Родинну хату та людей, які в ній живуть, намагалися захистити усіма можливими способами. Існували навіть обряди, які мали б відвести від хати блискавку.