"Улица" в украинской традиции обозначала молодежные гуляния под открытым небом. В теплое время года девушки и парни собирались на выгоне, у пруда, реки или на своей улице. Пели, танцевали, шутили и знакомились. Поскольку в одном селе могло быть несколько таких мест сбора, девушки стремились, чтобы парни приходили именно на их улицу. Для этого существовали даже своеобразные обрядовые уловки.

Кашу закапывали, чтобы на улице "кипела" молодежь

Один из самых известных обычаев – закапывание каши. Девушки варили кашу, выносили ее на место, где должна была собираться молодежь, и закапывали горшок в землю. Кое-где кашу готовили даже в скорлупе яйца. Даже в народных песнях зафиксирован этот обряд. Там пели о том, что девушки закапывали кашу, чтобы показать, где "кипит" молодежь.

Веретено должно было заставить "крутиться" саму улицу

Не менее интересно использовали веретено или витушку – устройство для мотания пряжи. Девушки ставили его на месте будущих гуляний и крутили, полагая, что так же должна "крутиться" и сама улица – то есть молодежь должна постоянно собираться именно там.

Такой обычай описывается в этнографических источниках как один из приемов девичьей брачной магии. Его целью было символически привлечь больше молодежи к выбранному месту.



Какими обрядами девушки заманивали парней на свою улицу / Magnific

Пеплом "приглашали" парней из соседних уголков

Были и другие способы. Девушки могли сжигать старую кухонную утварь, а затем рассыпать пепел по улице, чтобы парни из соседних уголков прибегали на гуляния. Кое-где для этого использовали пепел от других вещей из дома.

В отдельных описаниях упоминается еще один необычный прием: девушка прокалывала свой сапог изнутри иглой с ниткой, проходила так определенный путь по селу, а затем возвращалась и втыкала иглу в землю. Считалось, что таким образом можно добиться того, чтобы молодежь не собиралась где-то в другом месте, а приходила именно на эту улицу.

В традиционном украинском селе девушки не всегда просто ждали, когда парни обратят на них внимание. Иногда они устраивали целую обрядовую "заманушку". Практически каждое действие в старину сопровождалось какими-то обрядами. Даже в свою первую вечерницу девушка проходила определенный обряд.