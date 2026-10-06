"Вулицею" в українській традиції називали молодіжні гуляння просто неба. У теплу пору року дівчата та хлопці збиралися на вигоні, біля ставу, річки або на своєму кутку. Співали, танцювали, жартували й знайомилися. Оскільки в одному селі могло бути кілька таких місць збору, дівчата прагнули, щоб парубки приходили саме на їхню вулицю. Для цього існували навіть своєрідні обрядові хитрощі.

Кашу закопували, щоб на вулиці "кипіла" молодь

Один із найвідоміших звичаїв – закопування каші. Дівчата варили кашу, виносили її на місце, де мала збиратися молодь, і закопували горщик у землю. Подекуди кашу готували навіть у шкаралупі яйця. Навіть у народних піснях зафіксований цей обряд. Там співалося про те, що дівчата закопували кашу, щоб показати, де "кипить" молодь.

Веретено мало змусити "крутитися" саму вулицю

Не менш цікаво використовували веретено або витушку – пристрій для мотання пряжі. Дівчата ставили його на місці майбутніх гулянь і крутили, вважаючи, що так само має "крутитися" й сама вулиця – тобто молодь повинна постійно збиратися саме там.

Такий звичай описують етнографічні джерела як один із прийомів шлюбної дівочої магії. Його метою було символічно притягнути більше молоді до обраного місця.



Якими обрядами дівчата заманювали хлопців на свою вулицю / Magnific

Попелом "запрошували" хлопців із сусідніх кутків

Були й інші способи. Дівчата могли спалювати старе кухонне приладдя, а потім розсипати попіл по вулиці, щоб хлопці із сусідніх кутків прибігали на гуляння. Подекуди для цього використовували попіл від інших речей з дому.

В окремих описах згадується ще один незвичний прийом: дівчина проколювала свій чобіт ізсередини голкою з ниткою, проходила так певний шлях селом, а потім поверталася й встромляла голку в землю. Вважалося, що таким способом можна зробити так, щоб молодь не збиралася деінде, а приходила саме на цю вулицю.

У традиційному українському селі дівчата не завжди просто чекали, коли хлопці звернуть на них увагу. Іноді вони влаштовували цілу обрядову "заманушку". Ледь не кожна дія у старовину поєднувалася з якимись обрядами. Навіть перед своїми першими вечорницями дівчина проходила через певний обряд.