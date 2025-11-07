Трампу урвався терпець: чого він очікує від Путіна

Президент США Дональд Трамп кілька разів намагався вести діалог із російською стороною, однак після кожних контактів Москва не виконувала обіцяного. Росіяни лише імітували готовність до переговорів, тоді як реальних кроків не робили.

Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов в ефірі 24 Каналу зазначив, що після цього Трамп ухвалив рішення діяти жорсткіше. Він запровадив санкції проти російських нафтових компаній і заявив, що чекатиме шість місяців, поки обмеження почнуть давати результат.

Трамп втратив терпіння після провалу діалогу з Москвою

Упродовж весни та літа Трамп неодноразово давав Москві шанс сісти за стіл переговорів. Після кожних контактів він відкликав свої погрози, сподіваючись, що Росія почне діяти конструктивно. Натомість Кремль лише імітував готовність до співпраці.

Трампу вочевидь урвався терпець, кілька разів він давав Путіну ще два чи три тижні, казав, що ось-ось запровадить санкції, але знімав погрози після контактів із росіянами,

– сказав Сергій Стуканов.

Такі епізоди повторювалися кілька разів і врешті переконали американського президента змінити підхід. Тепер він демонструє жорсткішу позицію і дає зрозуміти, що попередні спроби компромісу більше не спрацюють.

Санкції Трампа проти Росії стали реальністю

Після кількох безрезультатних раундів консультацій Трамп перейшов до конкретних кроків. Він ухвалив рішення про запровадження перших серйозних санкцій проти російських нафтових компаній і відкрив можливість продажу зброї союзникам по НАТО, які підтримують Україну.

Після запровадження обмежень Трамп неодноразово підкреслював, що санкції вже починають діяти. Він навів приклади зменшення залежності окремих країн від російських енергоресурсів.

Під час кожної зустрічі з журналістами Трамп наголошує, що санкції діють: Туреччина вже купує нафту не в російських компаній, а китайські фірми замислюються, чи варто співпрацювати з підсанкційними компаніями,

– зазначив Сергій Стуканов.

Такі зміни свідчать про поступовий вплив американських обмежень на позиції Москви у світі. США уважно відстежують економічні наслідки санкцій і реакцію партнерів Росії.

Чого Трамп очікує від Путіна?

Останніми тижнями Трамп зосередив увагу на внутрішніх справах США, але продовжує контролювати тему відносин із Москвою. На тлі заяв Віктора Орбана про можливий саміт у Будапешті він чітко показує, що очікує від Росії конкретних кроків, а не нових обіцянок.

Трамп дав росіянам кілька шансів, але зараз каже: ви не хочете діяти конструктивно, тому ми діємо інакше,

– сказав Стуканов.

Його мета тепер – побачити реальні зміни у поведінці Кремля після дії санкцій. Будь-які нові контакти чи переговори з Путіним можливі лише тоді, коли Росія перестане затягувати процес і покаже готовність до конструктивних рішень.

