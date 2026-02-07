Трамп дуже хоче цього від Путіна: політик зі США відповів, навіщо США "мирні перемовини"
- Юрій Рашкін вважає, що покращення зв'язків між США та Росією може зашкодити Україні, сприяючи невизначеності та хаосу в мирному процесі.
- Адміністрація Трампа веде переговори з Росією, що може дати Путіну час продовжувати війну, а для США розв'язувати вигідні питання.
Під час мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, у яких беруть участь США, американці та росіяни обговорювали питання співпраці між їхніми країнами. Є припущення, що згодом ці домовленості можуть бути узгоджені на найвищому рівні. Можлива нова зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що, на його думку, президент США з нетерпінням чекає на наступну зустріч із кремлівським диктатором. Це може значно покращити політичні зв'язки між Вашингтоном та Москвою.
Чому покращення зв'язків США та Росією шкодять Україні?
Юрій Рашкін вважає, що тісна співпраця між США та Росією – дуже небезпечно. Він пояснив, що Путіну не настільки важливо, щоб американці були його союзниками. Це потрібно Трампу, а кремлівський диктатор хоче, аби американська влада створювала невизначеність та хаос У мирному процесі.
Ми бачимо, що ці переговори не ведуть ні до чого. Однак вони зв'язують Україну, щоб та не розширювала військові дії (проти Росії – 24 Канал), адже, мовляв, триває мирний процес,
– підкреслив він.
Це виглядає так, ніби Трамп дає Путіну час і далі вести війну й водночас налагоджує з Москвою вигідні для США питання.
Важливо! Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Естонії Алар Каріс закликали ЄС призначити спеціального посланця для відновлення контактів із Росією, щоб Європа мала власне представництво на можливих переговорах щодо війни в Україні. Цю ідею підтримали також у Франції та Італії. Однак будь-який діалог із Кремлем можливий лише після консультацій з Україною та без відмови від санкцій.
За словами політика зі США, той мирний процес, який організували американці – це лише спроби України відбити наступ на дипломатичному фронті. Адміністрація Трампа ж у той час веде переговори з Росією за спиною в української влади.
Як тривають мирні переговори?
Стів Віткофф після мирних переговорів між Росією та Україною зазначив, що, хоч до завершення війни ще далеко, але є певний прогрес. На його думку, такі зусилля сторін матимуть певні наслідки найближчим часом.
Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч щодо мирних переговорів, ймовірно, відбудеться у США. Україна вже готується до наступного етапу мирного процесу.
З'явилася інформація, що Україна та Росія готуються до повного припинення вогню. Однак у ЦПД спростували це, підкресливши, що такі заяви були вирвані з контексту і не відповідають дійсності.