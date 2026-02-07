Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що, на його думку, президент США з нетерпінням чекає на наступну зустріч із кремлівським диктатором. Це може значно покращити політичні зв'язки між Вашингтоном та Москвою.

Чому покращення зв'язків США та Росією шкодять Україні?

Юрій Рашкін вважає, що тісна співпраця між США та Росією – дуже небезпечно. Він пояснив, що Путіну не настільки важливо, щоб американці були його союзниками. Це потрібно Трампу, а кремлівський диктатор хоче, аби американська влада створювала невизначеність та хаос У мирному процесі.

Ми бачимо, що ці переговори не ведуть ні до чого. Однак вони зв'язують Україну, щоб та не розширювала військові дії (проти Росії – 24 Канал), адже, мовляв, триває мирний процес,

– підкреслив він.

Це виглядає так, ніби Трамп дає Путіну час і далі вести війну й водночас налагоджує з Москвою вигідні для США питання.

Важливо! Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Естонії Алар Каріс закликали ЄС призначити спеціального посланця для відновлення контактів із Росією, щоб Європа мала власне представництво на можливих переговорах щодо війни в Україні. Цю ідею підтримали також у Франції та Італії. Однак будь-який діалог із Кремлем можливий лише після консультацій з Україною та без відмови від санкцій.

За словами політика зі США, той мирний процес, який організували американці – це лише спроби України відбити наступ на дипломатичному фронті. Адміністрація Трампа ж у той час веде переговори з Росією за спиною в української влади.

Як тривають мирні переговори?