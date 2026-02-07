Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, президент США с нетерпением ждет следующую встречу с кремлевским диктатором. Это может значительно улучшить политические связи между Вашингтоном и Москвой.

К теме Из мирных переговоров в Абу-Даби можно сделать 3 ключевых вывода, – WSJ

Почему улучшение связей США и Россией вредят Украине?

Юрий Рашкин считает, что тесное сотрудничество между США и Россией – очень опасно. Он объяснил, что Путину не столь важно, чтобы американцы были его союзниками. Это нужно Трампу, а кремлевский диктатор хочет, чтобы американская власть создавала неопределенность и хаос в мирном процессе.

Мы видим, что эти переговоры не ведут ни к чему. Однако они связывают Украину, чтобы та не расширяла военные действия (против России – 24 Канал), ведь, мол, продолжается мирный процесс,

– подчеркнул он.

Это выглядит так, будто Трамп дает Путину время и дальше вести войну и одновременно налаживает с Москвой выгодные для США вопросы.

Важно! Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали ЕС назначить специального посланника для восстановления контактов с Россией, чтобы Европа имела собственное представительство на возможных переговорах по войне в Украине. Эту идею поддержали также во Франции и Италии. Однако любой диалог с Кремлем возможен только после консультаций с Украиной и без отказа от санкций.

По словам политика из США, тот мирный процесс, который организовали американцы – это лишь попытки Украины отразить наступление на дипломатическом фронте. Администрация Трампа же в то время ведет переговоры с Россией за спиной у украинской власти.

Как продолжаются мирные переговоры?