У Білому домі працюють над тристоронньою зустріччю Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Ця зустріч може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Цю інформацію виданню надали джерела в Білому домі.

Що відомо про можливу зустріч Трампа з Путіним і Зеленським?

Співрозмовники видання зазначили, що зустріч між трьома президентами може відбутися у тиждень з 11 по 17 серпня. Водночас місце проведення переговорів наразі не визначене.

Водночас речниця Білого дому Каролайн Лівітт наголосила, що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що росіяни висловили бажання зустрітися з ним. Сам глава Білого дому відкритий для цих переговорів.

Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час,

– сказала Левітт.

До слова, Дональд Трамп заявляв, що не ставив Володимиру Путіну ультиматум, що той має зустрітися з Володимиром Зеленським до переговорів з ним. Водночас американський лідер заявив, що зробить усе можливе, аби зустріч між ним, російським та українським перезидентами відбулася.

Раніше журналісти The Washington Post писали, що план президента США передбачає дві двосторонні зустрічі між Трампом і Путіним та між Трампом і Зеленським, а потім тристоронню зустріч. Таку пропозицію Володимиру Путіну передав спецпосланник президента США Стів Віткофф під час переговорів у Москві 6 серпня.