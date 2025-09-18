Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові санкції проти Росії лише за умови, якщо Європа припинить закуповувати російську нафту. Це відмовка американського лідера на час, поки США визначають свою стратегію щодо Китаю.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник, голова політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, дискусія досі триває.

Навіщо Трампу така відмовка?

Ярослав Божко зазначив, що поки США будуть узгоджувати з Китаєм якусь модель, угоду чи хоча б спробу поговорити та зрозуміти, наскільки вони один одному вороги, що буде далі, як вони дивляться на проблему Тайваню, з торгівельним балансом, американці будуть обмежені у можливостях вводити тарифи проти КНР.

Це відмовка, можливість для США тимчасово зійти з теми до моменту, поки вони самі не зрозуміють, якою є їхня стратегія щодо Китаю, наскільки глибоко вони можуть зануритися у конфлікт з Пекіном,

– припустив він.

Європа наразі не може ввести такі великі мита на товари з КНР. Можна було б принаймні розглядати такий варіант, якщо розтягнути це приблизно на 10 років.

Думаю, Трамп озвучував це, прекрасно розуміючи, що Європа не буде мати такий сильний вигляд, як раніше. У такий спосіб він дав "пас" на Європу, прекрасно розуміючи, що вона не може відбити цей м'яч. Але дискусія триває. Це зовсім не кінцевий її елемент,

– сказав політолог-міжнародник.

Крім того, має відбутися дзвінок між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Там можуть бути зовсім інші наслідки, після яких США можуть вже не чекати Європу у санкціонуванні Китаю. Санкції проти КНР передусім в інтересах Штатів. Незалежно від того, чи пов'язані санкції з війною, чи ні.

Однак чим більші будуть санкції проти Китаю, тим більші будуть відповідні санкції з боку КНР. Це все одно економічні втрати. Хоч Пекін може втратити більше, але економіка США теж переживає не найкращі часи.

Що відомо про ультиматум Трампа?