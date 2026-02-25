Родичі Трампа дещо приховують: екскерівник кримінальної розвідки дав чесний опис президента США

Україні потрібно перечекати "непередбачуваний фактор Трампа", якого власні родичі характеризували як патологічного брехуна. Підтримка Росії Трампом означає, що Україна фактично воює на 2 фронти, однак вистояла вже цілий рік.

Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур пояснив 24 Каналу, що потрібно розробити стратегічний план із відкритою і секретною частинами, сигналізуючи ворогам, що як би важко не було, Україна витримає.

Як особисті риси Трампа вплинули на безпеку України?

Наприкінці 1990 років я особисто зустрів Трампа в Атлантік-ситі на спортивних змаганнях, де виступали українці. Мої колеги з ФБР вже тоді характеризували його як авантюриста і шахрая, який хизувався мільярдом і тиснув на Forbs, щоб ті публічно підтвердили його статус мільярдера – і всі чудово розуміли, що це блеф,

– розповів Кур.

Колеги Кура розповіли про улюбленого адвоката Трампа – славнозвісного Роя Маркуса Кона на прізвисько "Собака", чия репутація красномовно характеризує його вихованця.

Меріенн Трамп Беррі – рідна сестра Трампа та авторитетна юристка із бездоганною кар'єрою прокурора і судді – називала власного брата брехуном, нарцисом і людиною з психічними відхиленнями.

Ще до його обрання президентом вона публічно застерігала американців від цього вибору, розуміючи, що Росія активно допомагає Трампу. Вона померла, але її слова, на думку Кура, залишаються вагомим свідченням.

Девід Вільям Десмонд племінник Трампа – фахівець у галузі психології – боїться публічно говорити те, що знає про дядька.

На відміну від Другої світової, коли США захищали жертву агресії, сьогодні Трамп фактично відкрив другий фронт – на боці агресора і проти жертви.

"Висновок один: треба чекати та паралельно готувати стратегічний план дій для сил оборони з двох частин – відкритої, офіційної, і абсолютно секретної. А після Трампа, хто б не став наступним президентом США, він точно не буде слугувати Путіну", – зазначив Кур.

