Трамп заснув на власній Раді миру
Президент США Дональд Трамп задрімав на своїй Раді миру. Це сталось під час виступу короля Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа.
Це відбулося в прямому ефірі Fox News.
Як Трамп заснув на Раді миру?
До цього Дональд Трамп неодноразово насміхався з Джо Байдена – колишнього президента США. Та навіть дав йому прізвисько "сонний Джо". Однак, неодноразово вже сам засинав на засіданнях і конференціях.
Одним із перших таких випадків був, коли губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував фото, на якому президент США нібито спить під час заходу, хоча в Білому домі це заперечили.
Також під час засідання уряду Дональд Трамп виглядав втомленим і часто сидів із заплющеними очима, а виступ держсекретаря Марко Рубіо про "трансформаційну зовнішню політику" став для нього особливо виснажливим.
Окрім того, таке було під час засідання кабінету міністрів, однак Трамп запевнив, що він не спав, а просто нудьгував і заплющував очі, наголошуючи на своїй бадьорості та активності навіть у 79 років.
Як Дональд Трамп заснув під час виступу: дивіться відео
Що відомо про перше засідання Ради миру Трампа?
- У Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру за участі Дональда Трампа та міжнародних лідерів. Президент США назвав захід своєю "найважливішою справою" і привітав присутніх іноземців як "неймовірних друзів". Під час виступу Трамп торкнувся переговорів з Іраном, контактів з Путіним та ролі союзників у стабілізації регіону.
- Особливу увагу президент приділив Ірану, заявивши про необхідність обмежити його ядерні амбіції та можливість укладення угоди найближчими днями. Також Трамп відзначив прем’єра Угорщини Віктора Орбана як "сильного союзника" і порушив тему зближення лідерів Азербайджану та Вірменії, хоча трохи переплутав назву країни.
- Зустріч супроводжувалася жартами Трампа: він висловив своє ставлення до молодих чоловіків і пожартував про Нобелівську премію миру, наголосивши, що для нього важливіше "рятувати життя". Окремі учасники, як, наприклад, Олександр Лукашенко, делегували своїх представників замість себе.