Трамп заснув на власній Раді миру

Президент США Дональд Трамп задрімав на своїй Раді миру. Це сталось під час виступу короля Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа.

Це відбулося в прямому ефірі Fox News.

Як Трамп заснув на Раді миру?

До цього Дональд Трамп неодноразово насміхався з Джо Байдена – колишнього президента США. Та навіть дав йому прізвисько "сонний Джо". Однак, неодноразово вже сам засинав на засіданнях і конференціях.

Одним із перших таких випадків був, коли губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував фото, на якому президент США нібито спить під час заходу, хоча в Білому домі це заперечили.

Також під час засідання уряду Дональд Трамп виглядав втомленим і часто сидів із заплющеними очима, а виступ держсекретаря Марко Рубіо про "трансформаційну зовнішню політику" став для нього особливо виснажливим.

Окрім того, таке було під час засідання кабінету міністрів, однак Трамп запевнив, що він не спав, а просто нудьгував і заплющував очі, наголошуючи на своїй бадьорості та активності навіть у 79 років.

Як Дональд Трамп заснув під час виступу: дивіться відео

Що відомо про перше засідання Ради миру Трампа?