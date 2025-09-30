Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп хоче перемоги України. За його словами, американське суспільство не довіряє Володимиру Путіну й не вірить у те, що він готовий до завершення війни.

Громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсін Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу зауважив, що Трамп фактично визнав, що нічого не може зробити. Він намагається показати, що нібито не знав про проблеми, які були.

До теми Тепер усе може змінитись, – психологиня про зміну ставлення Трампа до Путіна

Україна знайшла правильну модель спілкування зі США

Трамп робить все задля укладання успішних угод, Можна з упевненістю сказати, що американський президент завжди любитиме Володимира Путіна й це не зміниться навіть попри заяви про "паперового тигра".

Але Україна справді робить хороші кроки у сенсі зміни риторики. Відмова від позиції жертви та акцент на злочинах росіян – це ефективний спосіб комунікації з чинною адміністрацією у США,

– сказав Юрій Рашкін.

Права людини, демократія і справедливість є для Трампа розмінною монетою. Якщо говорити про силу України та слабкості Росії, то це більш вигідна модель спілкування з американською владою. Адже вона хоче бути на боці переможців.

Це стало зрозуміло, коли Трамп підтримав Ізраїль у війні з Іраном після того, як побачив наскільки ефективно це виглядає. Якщо така динаміка збережеться, то Україні потрібно демонструвати силу. Адже Росія "у вогні" нескінченні черги за бензином – все це потужна картина, яка вразить Трампа.

Трамп дещо зрозумів про війну

"Американський президент бачить і розуміє слабкість. Хоча на початку каденції він говорить, що Україна нібито "не має карт", але виявилося, що це Путін збрехав Трампу. Насправді карти закінчуються у Росії", – підкреслив Юрій Рашкін.

У цьому контексті згадки про передачу ракет Tomahawk виглядають дуже сміливим посланням. Воно говорить про те, що Україна має грандіозні амбіції знищити агресора, використовуючи американську зброю.

Зверніть увагу! У США підтвердили, що Україна звернулася із запитом про отримання далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Остаточне рішення щодо цього має ухвалити Дональд Трамп. У Росії вже заявили, що "детально аналізують" всі заяви щодо можливого надання зброї.

"У певному сенсі Володимир Зеленський просить у Трампа зробити те, що він зробив для Ізраїлю. Мовиться про "удар", який змусить агресора тікати. Це дуже цікавий підхід, але малоймовірно, що США все-таки нададуть Україні Tomahawk", – зауважив політик зі США.

Ймовірно, такими пропозиціями Зеленський намагається показати, що Україна сильна й планує йти до кінця. Ймовірно, ми бачимо нову доктрину, у яку вірить Трамп. У ній мовиться про те, що Росія – слабка, але вона досі становить загрозу. Тому потрібно більше допомагати Україні.

Останні заяви Трампа про війну