Путін збрехав Трампу, – політик зі США проаналізував зміну риторики американського президента
- Політик зі США Юрій Рашкін вважає, що Трамп визнав свою безпорадність щодо ситуації з Україною, його риторика змінюється.
- Володимир Зеленський намагається переконати Трампа надати Україні зброю, подібну до тієї, яку США надали Ізраїлю.
Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп хоче перемоги України. За його словами, американське суспільство не довіряє Володимиру Путіну й не вірить у те, що він готовий до завершення війни.
Громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсін Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу зауважив, що Трамп фактично визнав, що нічого не може зробити. Він намагається показати, що нібито не знав про проблеми, які були.
До теми Тепер усе може змінитись, – психологиня про зміну ставлення Трампа до Путіна
Україна знайшла правильну модель спілкування зі США
Трамп робить все задля укладання успішних угод, Можна з упевненістю сказати, що американський президент завжди любитиме Володимира Путіна й це не зміниться навіть попри заяви про "паперового тигра".
Але Україна справді робить хороші кроки у сенсі зміни риторики. Відмова від позиції жертви та акцент на злочинах росіян – це ефективний спосіб комунікації з чинною адміністрацією у США,
– сказав Юрій Рашкін.
Права людини, демократія і справедливість є для Трампа розмінною монетою. Якщо говорити про силу України та слабкості Росії, то це більш вигідна модель спілкування з американською владою. Адже вона хоче бути на боці переможців.
Це стало зрозуміло, коли Трамп підтримав Ізраїль у війні з Іраном після того, як побачив наскільки ефективно це виглядає. Якщо така динаміка збережеться, то Україні потрібно демонструвати силу. Адже Росія "у вогні" нескінченні черги за бензином – все це потужна картина, яка вразить Трампа.
Трамп дещо зрозумів про війну
"Американський президент бачить і розуміє слабкість. Хоча на початку каденції він говорить, що Україна нібито "не має карт", але виявилося, що це Путін збрехав Трампу. Насправді карти закінчуються у Росії", – підкреслив Юрій Рашкін.
У цьому контексті згадки про передачу ракет Tomahawk виглядають дуже сміливим посланням. Воно говорить про те, що Україна має грандіозні амбіції знищити агресора, використовуючи американську зброю.
Зверніть увагу! У США підтвердили, що Україна звернулася із запитом про отримання далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Остаточне рішення щодо цього має ухвалити Дональд Трамп. У Росії вже заявили, що "детально аналізують" всі заяви щодо можливого надання зброї.
"У певному сенсі Володимир Зеленський просить у Трампа зробити те, що він зробив для Ізраїлю. Мовиться про "удар", який змусить агресора тікати. Це дуже цікавий підхід, але малоймовірно, що США все-таки нададуть Україні Tomahawk", – зауважив політик зі США.
Ймовірно, такими пропозиціями Зеленський намагається показати, що Україна сильна й планує йти до кінця. Ймовірно, ми бачимо нову доктрину, у яку вірить Трамп. У ній мовиться про те, що Росія – слабка, але вона досі становить загрозу. Тому потрібно більше допомагати Україні.
Останні заяви Трампа про війну
Лідер США виступив з різкою критикою російських політиків. Особливо дісталося Володимиру Путіну й Дмитру Медведєву. Останнього він назвав "тупим". Також Трамп наголосив, що очільник Кремля мав закінчити війну за тиждень, але не впорався з цим.
Крім цього президент США назвав цікаву причину нападу на Україну. За його словами, агресію нібито спровокувало рішення Байдена вивести війська з Афганістану. Цікаво, що його ухвалив сам Трамп ще під час першої каденції, а Байден тільки довів справу до кінця.
Очільник США також заявив, що економіка Росії у катастрофічному стані, вона падає в прірву. Він додав, що окупанти втрачають деякі території, що свідчить про слабкість країни-агресорки.