Треба шукати діалог, здаватися ніхто не збирається, – Зеленський про перемовини в Абу-Дабі

Президент Зеленський висловився про майбутній другий раунд перемовин з Росією в Абу-Дабі. Він зазначив, що треба шукати діалог з росіянами, і здаватися ніхто не збирається.

Це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 лютого.

Глава держави зазначив, що буде на зв'язку з українською переговорною командою.

Я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються, почуємо, що вони (росіяни – 24 Канал) привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона. Не тільки повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватися ніхто не збирається,

– сказав він.