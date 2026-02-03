Надо искать диалог, сдаваться никто не собирается, Зеленский о переговорах в Абу-Даби

Президент Зеленский высказался о предстоящем втором раунде переговоров с Россией в Абу-Даби. Он отметил, что надо искать диалог с россиянами, и сдаваться никто не собирается.

Это сказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 февраля.

Глава государства отметил, что будет на связи с украинской переговорной командой.

Я буду на связи, они со мной соединятся, услышим, что они (россияне – 24 Канал) привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона. Не только должны быть сигналы по Украине. Ну, я думаю, что наша группа знает и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается,

– сказал он.