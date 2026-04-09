Режисер, який вплинув на створення "Зоряні війни": що відомо про Акіра Куросава

Одним із найвпливовіших режисерів ХХ століття є Акіра Куросава, який змінив не лише світове кіно, а й надихнув на створення культової саги "Зоряні війни". Відтак стиль та сюжетні рішення японського режисера навіть лягли в основу космічної історії Джордж Лукас.

Що відомо про Акіру Курасова, чим він відомий і який вплив він мав на "Зоряні війни"

Як Акіра створив культові фільми та новий перехід в кіно?

Відомий японський режисер народився в передмісті Токіо, Татікаві, у 1910 році. Він походив з багатодітної сім'ї, адже коли Акіру народився, то став 8 та останньою дитиною.

Зауважте! Батько Акіру, Ісаму Курасова, походив з давнього роду самураїв. За життя чоловік намагався заохотити власних дійте до вивчення японської культури, а також вивчати світову культуру.

Сам Акіра мав здібності до малювання, зокрема його роботи навіть показували на виставках. Тож не дивно, що в 17 років юнак вступив до школи живопису, хоч пов'язати життя з малюванням надалі не вдалося.

На заміну живопису Акіра захоплюється кіно, а тому стає помічником відомого японського режисера Кадзіро Ямамото, який працював на кіностудії PCL. Її, до речі, згодом перейменували на Toho Studios, а відома вона найбільше за франшизою "Ґодзілла".

Першим фільмом Акіри Куросава став "легенда про дзюдо", яку було випущено у 1943 році. Стрічка була про японських дзюдоїстів 19 століття.

А знаковим фільмом для режисера став "П'яний янгол", де роль антагоніста зіграв Тошіро Міфуне. Саме з ним Куросава після цього зняв ще 16 фільмів.



Постер до фільму "П'яний янгол" / Сканкопія постера, випущений Toho та розповсюдженого Toei

Родзинкою Акіри Куросава як режисера були його новаторські прийоми, зокрема один із найвідоміших – це так званий "wipe-перехід", тобто нова сцера ніби "заїжджає" на стару.

Чому Куросава пов'язаний із "Зоряними війнами"?

На сайті Star Wars йдеться про те, жоден режисер не мав такого впливу на творців "Зоряних війн", як Акіра Куросава. Річ у тім, що режисер саги Джордж Лукас надихнувся роботами Куросава, зокрема через візуальну графіку та кадрування.

Я думаю, що він походить з покоління кінематографістів, на яких все ще впливало німе кіно. Візуальна графіка та кадрування, просто якість зображень, значною мірою допомагають розповісти історію та створити настрій. Ви не знайдете багато кінематографістів, які мають таку легку якість роботи з цим медіумом, як у Куросави,

– якось казав Джордж Лукас.

Наприклад, фільм "Прихована фортеця" став одним із головних джерел натхнення. У ньому двоє простих персонажів супроводжують важливу місію – цей прийом пізніше з'явився у вигляді дуету C-3PO (Сі-Тріпіо) та R2-D2 в "Зоряних війнах". Крім сюжету, запозичено і візуальні рішення: характерні переходи між сценами та побудова кадру.

Також образи джедаїв мають багато спільного із самураями – воїнами честі, які живуть за власним кодексом. Вплив Куросави відчувається не лише у першій трилогії, а й у всій франшизі. Крім того, його ідеї продовжують надихати творців "Зоряних воєн" і сьогодні.

