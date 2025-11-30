Не просто традиція, а гучна заява: чому в ніч проти Андрія крали брами

30 листопада відзначають день Андрія. В Україні є символічні традиції та обряди, які стосуються саме цього дня.

Наприклад, раніше та подекуди й зараз зберігається звичай знімати браму. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Чому на Андрія крали брами?

Зняття брами на Андрія – це своєрідний жарт для хлопців. Зазвичай, у ніч проти дня Андрія хлопці йшли та знімали браму у дівчини, яка їм подобалась. Це був спосіб виявити симпатію, якщо батьки не дозволяли дівчині йти на вечорниці.

Є прикмета, що якщо браму незаміжньої дівчини знімають на Андрія, то невдовзі вона вийде заміж. Водночас це також – частина вечорниць, така собі свавільна витівка, адже молодь знала. що в це свято за таке сварити ніхто не буде.

Які ще є традиції, пов'язані із днем Андрія?

Ще в дохристиянський період 30 листопада відзначали свято Калити, однак згодом воно трансформувалось.

Задокументовано багато ворожінь, які виконували молоді жінки на Андрія. Примітно, що деякі з цих звичаїв мають схожість з тими, що пов'язані з Днем святої Катерини.

На Андрія поширені різні традиції / Фото "Пласт"

Одне з таких ворожінь передбачало зняття черевика з лівої ноги і вимірювання ним відстані від столу до порога. За традицією вважається, що дівчина, яка першою успішно виконає це завдання, першою вийде заміж, мовиться у матеріалу "Пласту".

Основна дія свята — це відкушування "калити". Печиво прив'язували якнайвище попід стелею, а потім хлопці та дівчата з зав'язаними очима мусять дострибнути до нього й відкусити шматок.

Що не можна робити на Андрія?