Например, раньше и кое-где и сейчас сохраняется обычай снимать ворота. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Почему на Андрея воровали ворота?

Снятие ворот на Андрея – это своеобразная шутка для ребят. Обычно, в ночь на день Андрея ребята шли и снимали ворота у девушки, которая им нравилась. Это был способ проявить симпатию, если родители не позволяли девушке идти на вечерницы.

Есть примета, что если ворота незамужней девушки снимают на Андрея, то вскоре она выйдет замуж. В то же время это также – часть вечерниц, некая своевольная выходка, ведь молодежь знала. что в этот праздник за такое ругать никто не будет.

Какие еще есть традиции, связанные с днем Андрея?

Еще в дохристианский период 30 ноября отмечали праздник Калиты, однако впоследствии он трансформировался.

Задокументировано много гаданий, которые выполняли молодые женщины на Андрея. Примечательно, что некоторые из этих обычаев имеют сходство с теми, что связаны с Днем святой Екатерины.

На Андрея распространены различные традиции / Фото "Пласт"

Одно из таких гаданий предусматривало снятие ботинка с левой ноги и измерения им расстояния от стола до порога. По традиции считается, что девушка, которая первой успешно выполнит это задание, первой выйдет замуж, говорится в материале "Пласта".

Основное действие праздника - это откусывание "калиты". Печенье привязывали как можно выше под потолком, а потом ребята с завязанными глазами должны допрыгнуть до него и откусить кусок.

Что нельзя делать на Андрея?