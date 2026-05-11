Як австралійка оцінила смак культової цукерки "Стріла Подільська" від Roshen

Українські цукерки все частіше стають відкриттям для іноземців. У нашій статті розповідаємо про дівчину з Австралії, яка спробувала відому цукерку "Стріла Подільська" від Roshen і поділилася першими емоціями від незвичайного смаку та оформлення.

Український блогер andri__ko живе з дівчиною австралійкою. У своїх відео він часто пропонує їй скуштувати різні українські продукти. Так, в одному з роликів він показав реакцію дівчини на відомий десерт від Roshen, а саме цукерку "Стріла Подільська".

Цукерки "Стріла Подільська": чим особливий смак?

"Стріла Подільська" – це цукерки у шоколадній глазурі та начинкою з додаванням згущеного молока і бренді, що поєднують у собі традиційний кондитерський смак із легкими алкогольними нотками, розповідають у Roshenlviv. Цукерка має конусоподібну форму, а сама вона загорнута в щільну золоту фольгу.



"Стріла Подільська" / фото Roshenlviv

Поверхня декорована краплями білого шоколаду, що додає виробу впізнаваного зовнішнього вигляду та контрастної текстури.

Маса нетто: 200 грамів.

Термін зберігання: 9 місяців.

Склад включає шоколадну глазур із вмістом какао-продуктів не менше 51 %, молокомісткий згущений продукт, какао, молочні компоненти, патоку, спирт, бренді та ароматизатори.

Поживна цінність на 100 грамів продукту: 488 кілокалорій, жири 24,9 грамів, з них насичені 14,7 грамів, вуглеводи 57,9 грамів, з них цукри 54,1 грамів, білки 3,1 грамів, сіль 0,05 грамів.

Вартість за упаковку: 204,48 гривні.

Як дівчина з Австралії відреагувала на українські цукерки "Стріла Подільська"?

Коли дівчина відкрила упаковку, її одразу здивував вигляд коробки та незвична форма самих цукерок. Першою реакцією стало коротке, але промовисте слово "вишукано". Після того як вона розібралася, як правильно куштувати цукерку, дівчина зробила перший укус. Реакцією було знову помітне здивування, яке швидко змінилося задоволенням від смаку.

Це дуже добре,

– зазначила вона.

Австралійка скуштувала українську цукерку "Стріла Подільська" / інстаграм andri__ko

Також вона підкреслила, що начинка всередині нагадує класичні шоколадні цукерки, які зазвичай можна знайти в подібних кондитерських виробах. У підсумку дівчина позитивно оцінила десерт і навіть запропонувала своєму хлопцеві також скуштувати цю українську солодкість.

Пізніше блогер опублікував ще одне відео, у якому зазначив, що цукерку спочатку "їли неправильно". За його словами, починати варто не з верхівки виробу, а з самого кінчика.

Як правильно їсти цукерку "Стріла Подільська" / інстаграм andri__ko

Але, це радше жарт, адже жодного "правильного" способу споживання цієї цукерки не існує – усе залежить від особистих вподобань.

Не пропустіть попередню новинку, де ми показували, як австралійка скуштувала український батончик "Джек". Сама вафля складається з п'яти хрустких шарів та чотирьох шарів шоколадної начинки з додаванням какао-порошку. Зверху цукерка покрита солодкою глазур'ю, завдяки чому має насичений шоколадний смак та характерний аромат какао.

Спочатку дівчину здивували сама назва та упаковка батончика, адже їй було незрозуміло, чому звичайна вафля має таку назву та як "Джек" пов'язаний із бобовим деревом. Але вкінці вона зазначила, що батончик смачний, хоч і не сильно унікальний на фоні інших.