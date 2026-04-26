Історія, яка розмішила мережу: де зараз бабуся з відео про незвичне бажання на 95 років

У мережі знову набирає популярності відео з літньою жінкою, яка кілька років тому на святкуванні своїх 95 років дала несподівану відповідь на прохання загадати бажання в той день. Тоді бабуся сказала, що "хоче вмерти". Ця відвертість та іронічність ситуації розійшлися соцмережами. Цікаво, що на сьогодні жінка вже відсвяткувала 97 років життя.

Де зараз жінка, яка свого часу розвеселила мережу несподіваним побажанням на власний день народження, відомо з акаунта slipenchuk1995.

Як жінка, яка забажала на своє 95-річчя вмерти, святкує 97 років?

Все почалося з історії про літню жінку, яку звати Ольга Михайлівна, 2 роки тому. Увагу мережі привернуло відео, де під час святкування гості попросили її загадати бажання та задути свічки, зауваживши, що його не варто озвучувати вголос. Однак вона несподівано в голос промовила, що "хоче померти". Присутні відреагували на ці слова зі сміхом.

Крім того, вони почали переконувати жінку, що не варто таке бажати, й порадили загадати нове бажання, але вже подумки. Пані Ольга зазначила, що вже подумала і радісно задмухала свічки на торті.

Літня жінка виголосила несподіване побажання на свої 95 років / Відео з TikTok

Згодом історія отримала продовження: через 2 роки пані Ольга знову опинилася в центрі уваги і знову під час святкування власного дня народження.

Ну що ж, з легендарного жарту "хочу вмерти", все насправді не зовсім так. Ольга Михайлівна, наша сусідка, якій сьогодні виповнилося 97 років. Але по традиції без привичних слів не обійшлося. Щастя, здоров'я і многая літа!!!,

– підписали відео її сусіди.

Цього разу у відповідь на прохання загадати бажання жінка з усмішкою побажала присутнім здоров'я, щастя та довгих років життя. На що у відповідь отримала побажання відсвяткувати ще і 100-річний ювілей. Втім жінка жартівливо відмахнулася на ці слова та задула свічки.

Як Ольга Михайлівна святкувала 97 років / Відео з TikTok

Цікаво, що у коментарях під відео користувачі не забарилися та почали бажати теплі побажання Ользі Михайлівні, а також кажуть, що захоплюються її настроєм. Не обійшлося і без жартівливих коментарі на кшталт того, що саме таке "бажання" і варто загадувати, аби дожити до 100 років.

Як користувачі в TikTok відреагували на нові відео із пані Ольгою / Скриншоти з соцмережі

Як змінилася інша зірка вірусного мему "Сфоткала? Я відео знімаю"?

Користувачі мережі Threads нещодавно знайшли зірку кумедного відео, яке розлетілося ще у 2010 році. Йдеться про мем "Сфоткала? Я відео знімаю".

Річ у тім, що на момент зйомки відео сама дівчина, яка потрапила в кадр, була ще зовсім юним підлітком. Але за роки вона суттєво змінилася: подорослішала, змінила стиль та зовнішність, тому впізнати її на сьогодні було доволі складно. Загалом відомо, що звати дівчину Тетяна Данилюк.

У коментарях під тредом щодо того, як змінилася дівчина з вірусного відео, користувачі соцмережі відреагували позитивно, зокрема пишуть компліменти. Не забуває аудиторія і про сам мем та жартує про те, що теперішні знимки дівчини також зроблені з відео, отже її так і не вдалося "сфоткати".

Як зараз живуть герої найвідоміших українських мемів?

Один із найвідоміших мемів в Україні побудований на фразі "Подобається, як воно горить і як люди суєтяться", а сказав її так званий "полтавський палій".

Річ у тім, що йдеться в цій історії саме про Віталія Чепурко, який в одному з інтерв'ю відверто пояснює, що йому подобаються наслідки від подібних дій. Нагадуємо, що у 2007 році він здійснив серію підвалів вхідних дверей у багатоквартирних будинках.

За це Чепурка засудили до 5 років позбавлення волі, після чого про нього зникла будь-яка публічна інформація. Втім на сьогодні є інформація, що чоловік добровільно долучився до лав Збройних сил України.

Ще одне відоме відео, з якого потім з'явився не менш популярний мем, належить дівчині Яні з львівського залізничного вокзалу. У 2016 році вона стала героїнею репортажу, відтак її фраза "Я не з такої сім'ї як другі. Я із богатої" стала вірусною.