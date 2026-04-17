Геніальний жарт чи провокація: чи справді Бенджамін Франклін написав есе про пукання

Історія з "есе про пердіння" Бенджаміна Франкліна часто виглядає як дивний факт із біографії одного із засновників США, але насправді в цій ситуації йдеться про жарт, а про сатиричний текст, який написав Франклін. І все це було зроблено для того, щоб висміяти наукові підходи, які використовувалися тоді.

Про що йдеться у сатиричному тексту Франкліна та чому дипломат вирішив його написати

Що мав на увазі Бенджамін Франклін у тексті "Гордо пердіть"?

Королівська академія Брюселля оголосила конкурс пропозицій у 1781 році. Відтак академія очікувала наукові дослідження від видатних вчених та філософів з усього світу. Бенджамін Франклін якраз був одним із цих небагатьох видатних людей.

Він скористався цією пропозицією та написав листа, хоч його він так і не надіслав в академію, а розіслав своїм друзям. Назва його роботи була такою: "Лист до Королівської академії про пердіння" або, як варіант, "Гордо пердіть".

Відтак в акті зазначалося про те, що "дозволити цьому повітрю виходити та змішуватися з атмосферою зазвичай є образливим для Компанії через смердючий запах, який його супроводжує".

Або ж "якби не огидний запах, що супроводжує такі втечі, ввічливі люди, мабуть, не стримувалися б так само сильно, як і плюючись чи сякаючись".

Він у сатиричній формі запропонував "щоб знайти якийсь корисний і не неприємний препарат, який можна було б змішувати з нашою звичайною їжею або соусами, що зробить природні виділення газів з наших тіл не тільки нешкідливими, але й приємними, як парфуми".

Як був написаний текст есе?

У Teaching American History опублікований текст Франкліна, де він навмисно використовує академічний і науковий стиль, щоб говорити про абсурдну тему, як-от людські гази. Відтак автор іронічно пропонує звернути увагу науковцям на "велику кількість повітря", яке виробляє людський організм.

Таким чином він намагається висміяти тогочасну науку, адже вона, на його думку, була зосереджена на абстрактних темах та ігнорувала реальні проблеми.

Цікаво, що Франклін пише есе так, як ніби це серйозна наукова доповідь для академії. Він навіть натякає, що певні "дослідження" можуть бути кориснішими за традиційні філософські теми. І в кінцевому результаті, есе було не про фізіологію, а про критику наукового товариства.

