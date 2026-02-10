Українські лижі підкорили світ: чому 80% людей катаються саме на них

Мало хто знає, але 80% лиж на світовому ринку виготовляються саме в Україні. Їх продають в Канаді, Європі та багатьох інших країнах світу.

Про це розповідає користувачка @yourrealtorcalgary у своєму відео в TikTok.

Чому Україна займає значну частину світового ринку лиж?

Значна частина лиж, які продають у Канаді, Європі та інших країнах світу, виготовляється саме в Україні.

У відео авторка зазначає, що виробляють їх в місті Мукачево на Закарпатті. За словами продавця спортивного магазину, до 80% лиж на світовому ринку виготовляють саме в Україні.

Більшість лиж у світі виготовляють в Україні / Фото Unsplash

Він також додав, що мукачівський завод є одним із найсучасніших у світі та одним із найбільших у Європі за обсягами виробництва гірських і бігових лиж.

Зверніть увагу! Ймовірно, мовиться про завод Fisher, який дійсно є одним з ключових постачальників лиж для світового ринку.

Таким чином, Україна відіграє ключову роль у світовій індустрії зимового спорту.

Що відомо про завод Fisher у Мукачево?

Як розповідає "Голос Карпат", історія лижного виробництва в Мукачеві бере початок у 1944 році, коли в місті зареєстрували фабрику з виготовлення меблів і спортивного інвентарю. Уже після воззʼєднання Закарпаття з Україною в 1945 році на її основі створили артіль "29 червня", а з 1946 року, за рішенням Ради Міністрів СРСР, підприємство перейшло до масового виробництва лиж.

У сучасному вигляді завод працює з 1995 року. Саме тоді було засновано українсько-австрійське ТОВ "Фішер-Мукачево". Його співзасновниками стали австрійська компанія Fischer Sports GmbH та українське ПрАТ "Мукачівська лижна фабрика "Тиса".

Виготовлення лиж / Фото "Fisher Україна"

Сьогодні підприємство щороку випускає близько 1 мільйона одиниць продукції, зокрема лиж і хокейних ключок, що в середньому становить приблизно 4 тисячі пар на день.

Завод Fischer у Мукачеві вважають найбільшим виробником лижної продукції в Європі. Тут виготовляють гірські та бігові лижі, лижороллери, гірськолижні й бігові черевики, зокрема моделі з технологією Vacuum Fit для індивідуального термоформування, дитячі лижі, аксесуари, шоломи, хокейні ключки брендів Fischer і Tisa, ковзани, мазі, парафіни, інструменти, технологічний одяг і термобілизну.

Окрім власного бренду, мукачівський завод також виробляє продукцію для міжнародних марок Nordica, Blizzard та Dynafit.

Яка найдешевша країна Європи для відпочинку на лижах?