Розбито майже мільйон яєць: Гороховський підбив підсумки "великодньої битви" у monobank

У мобільному застосунку monobank до Великодня, 11 та 12 квітня, проходила битва яєць. Після завершення інтерактиву стали відомі імена переможців цієї забави та кількість коштів, які вдалося зібрати на дрони нашим захисникам.

Про підсумки "битви яєць" розповів співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі.

Які результати "битви яєць" у monobank?

За словами Олега Гороховського, найпотужніше яйце виявилося у користувачки Софії Р. Саме вона отримує кубок, айфон і великодній кошик із секретами.

Ще айфони з кошиком отримують 2 і 3 місця – Микола Ф. і Святослав Ф,

– написав співзасновник банку.

Бізнесмен також навів кілька цікавих цифр за вихідні, поки тривав інтерактив:

290 393 користувачі хоч раз побилися яйцями;

Розбито майже мільйон віртуальних яєць;

Сумарно, користувачі "трусили" яйцями понад 2 місяці.

"Плюс ви вибили й задонатили на дрони аж 8 298 355 грн!! Це ж неймовірно!" – зазначив Гороховський.

Зверніть увагу! Олег Гороховський зауважив, що список переможців за донат і найпотужніших яєць – можна подивитися за посиланням.

Співзасновник monobank привітав переможців та попросив їх не забути вказати у застосунку відділення "Нової пошти", куди можна буде відправити вигране. Гороховський також подякував усім, хто святкував Великдень разом з банком.

