Задоволена посмішка, але без коментарів: як британець вперше прийшов в український Roshen

Іноземців часто дивують речі, які здаються українцям звичними. Іноді це може бути смак національної кухні, якесь слово, а іноді й магазин.

У ТікТок поширили відео із реакцією британця, який вперше зайшов в український Roshen. Відео поширили на акаунті ukranianwife.

Як відреагував британець?

Дівчина зняла на відео реакцію свого хлопця – британця на асортимент нашого магазину солодощів. Вона привела його в український Roshen і показала, як він відреагував.

Британець вперше в українському магазині солодощів: дивіться відео

З ролика стає зрозуміло, що такий широкий вибір не зовсім звичний для британця. Також з його виразу обличчя можна зробити висновок, що він задоволений тим, що бачить та вже планує покупки.

Сама авторка відео акцентує увагу на його усмішці. Ймовірно, він не очікував такого, коли заходив до магазину. Втім, реальні очікування хлопця залишаються для нас таємницею, адже він мовчить.

Ролик зібрав майже пів мільйона переглядів.

До речі, корпорація Roshen – один із найбільших виробників солодощів в Україні та Східній Європі, пише Вікіпедія. Також вона входить до списку 30 найбільших виробників солодощів по всьому світу. Власник компанії – колишній президент України Петро Порошенко. Саме від йог прізвища походить назва.

