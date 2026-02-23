Важливий нюанс історії України: якої національності були князі Київської Русі
Історія Київської Русі вивчена чи не найменше зі всіх періодів становлення нашої держави. Однак час від часу історики роблять важливі відкриття.
Цього разу про цікавий факт розповів голова Інституту націоеальної пам'яті Олександр Алфьоров у відео на YouTube. Він пояснив, якої національності булли київські князі.
Якої національності були князі Київської Русі?
Історик пояснив, що їхня ідентичність формувалась інакше. Вона грунтувалась не на національній приналежності, а визначалась династичним вибором. Тому він вважає, що не варто підходити до тих часів із намаганням втиснути їх у сучасні рамки.
Алфьоров наводить приклад: він розповів про генеалогічне дерево короля Данила Галицького, яке охлплює німецьких, візантійських, англійських та шведських королів. За його словами, це означає, що ми не мжемо зарахувати його до жодної із цих національностей.
Отже, друзі, насправді не національність, а свідомий вибір того, яким династом ти є. У династів нема національності, у них є ідентифікація. Це наші українські середньовічні князі,
– наголосив історик.
Серед українських князів багато цікавих постатей, проте особливої уваги заслуговує те, як вони отримували свої "прізвища". Наприклад Ярослава назвали "Мудрим" не просто так, пише Вікіпедія. Ярослав Мудрий, ймовірно, отримав таке означення через свою діяльність.
Саме під час його правління культура та освіта набули небаченого на той момент розквіту. Зокрема, він заснував першу школу при Софійському соборі, створив велику бібліотеку в Києві та сприяв поширенню грамотності. За його ініціативи почався переклад багатьох книг, вони переписувались, було укладено літописний звід.
Герб України міг виглядати інакше
- Сучасний герб України походить від срібника Володимира Великого IV типу, існує близько чотирьох десятків варіацій княжого знака.
- Втім, усе могло бути інакше. Олександр Алфьоров зауважив, що якби археологи ніколи не знайшли срібники князя, уявлення про його знак формувалося б на підставі цегли з Десятинної церкви, яку побудував Володимир Великий.
- На одній із цеглин храму зберігся варіант княжого знака, який відрізняється від звичного нам тризуба. Ймовірно, він з'явився ще до того, як Володимир Великий почав карбувати власну монету. Так, саме знак з цеглини Десятинної церкви міг би стати гербом України, якби не було срібників.