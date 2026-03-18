Київської Русі не існувало: історик розкрив, як насправді називали нашу державу

Виявляється, такої назви як "Київська Русь" у середньовіччі не існувало. Тоді нашу державу іменували дещо інакше.

Про це розповів український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.

Хто придумав термін "Київська Русь"?

Історик пояснив, що справжньою назвою української держави у середньовіччі була просто Русь. Він також додав, що в різних мовах мала й інші варіанти назви. Так, греки вживали "Росія", а європейці – "Рутенія" або "Королівство Русі".

Алфьоров зазначає, що поділ на "Київську", "Новгородську" чи "Московську Русь" з'явився значно пізніше у працях російських істориків XVIII – XIX століть. Вони просували теорію, що центр держави нібито переносився. Тако вони хотіли показати, ніби це одна і та сама держава, яка просто змінювала столицю.

До XIX століття терміну "Київська Русь" не існувало / Фото "WEB Навігатор"

Окремо історик наголошує, що в радянський період для витіснення ролі Києва використовувався термін "Древня Русь". Натомість українські науковці у 1970 – 1980-х роках почали вживати назву "Київська Русь", аби підкреслити центральну роль Києва в історії держави.

Як зникла Київська Русь?

Як пише Britannica, після смерті Володимира Великого у 1015 році почався період жорсткої боротьби за владу. Його старший син Святополк Окаянний убив трьох братів і захопив Київ. Втім, інший син - Ярослав Мудрий, який правив у Новгороді, за підтримки місцевих жителів і варязьких найманців переміг Святополка та у 1019 році став великим князем київським.

Щоб уникнути нових міжусобиць, Ярослав запровадив порядок спадкоємства за старшинством, але передбачав, що територія Київської Русі в цілому належить княжій родині.

Проте ця система не спрацювала надовго. Після смерті Ярослава у 1054 році, його сини поділили землі, що призвело до нових конфліктів.

З часом титул великого князя київського втратив своє значення, а Монгольська навала на Русь у XII столітті остаточно зруйнувала могутність Києва. Частини держави ще певний час існували у західних князівствах Галичини та Волині, однак до XIV століття ці землі були поглинені Польщею та Литвою.

Чому Київ став столицею Русі?