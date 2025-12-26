Насправді все не так просто, як можна подумати: чому макарони мають різну форму

Існує декілька видів пасти і їх вигадали не випадково. Кожен різновид створювали з певною метою та для різних страв.

Існує щонайменше 10 різних видів пасти і всі вони потрібні для того чи іншого варіанту приготування. Про це пише 24 Канал із посиланням на alina_burlaka.

Чому паста різної форми?

Насправді форма пасти – це інструмент, який керує тим, скільки соусу вона отримає. Довгу пасту використовують для рідких, олійних або кремових соусів, які мають добре ковзати.

Чим ширша паста, тим важчий соус можна додати до неї. Коротка паста допомагає отримувати соус у її заглибленнях і таким чином вона добре підходить для таких густих соусів з невеличкими шматочками овоч або м'яса. Паста з великими порожнинами (великі ракушки або трубочки), створені для фарширування і для запікання.

Вони чудово тримають форму, навіть під важким соусом. Дуже маленькі варіанти пасти використовують у тих стравах, де вона повинна давати текстуру, але не переважати смак бульйону. Ці форми дуже швидко варяться і чудово всотують смак бульйону.

Для чого потрібні різні види пасти: дивіться відео

Яку пасту найбільше любить принц Джордж?

Кухар Альдо Зіллі розповів, що принц Джордж має вельми прості вподобання у їжі. Його улюбленою стравою він назвав спагеті карбонару.

Кухар кілька разів зустрічався із батьком принца, Вільямом. Саме він і розкрив йому вподобання свого сина, пише Daily Mail.

