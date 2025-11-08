Том Ферріс, експерт із яєць, розповів. що для приготування яєшні не завжди потрібна пательня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Її знаходив кожен у своєму дворі: що це за залізяка, схожа на літери "Е" і "Ш", яку бачили всі

Як приготувати яйця без пательні?

За словами експерта, приготувати смачну яєшню можна без сковорідки. Крім цього, його спосіб нібито дуже швидкий – займає всього одну хвилину.

Ферріс переконаний, що приготувати яєшню можна у мікрохвильовій печі. Він вже звик до того, що це дивує людей, однак наполягає, що цей спосіб дійсно дієвий.

Це одна з перших речей, які я навчився, коли був підлітком, експериментуючи на кухні. Вона виглядає, має смак і навіть відчувається як смажене яйце, але вам не потрібно використовувати плиту чи багато олії, і вона готова приблизно за 60 секунд,

– пояснив він.



Яйця можна приготувати у мікрохвильовці / Фото Pexels

Насамперед потрібна ємність, придатна для використання у мікрохвильовій печі. Також потрібен паперовий рушник, одне яйце та столова ложка олії для смаження.

Почніть з додавання олії та помішування, щоб вона покрила дно миски. Потім розбийте в неї яйце та кілька разів обережно проколіть жовток виделкою,

– пояснив Ферріс.

Зверніть увагу! Обов'язково протикніть жовток виделкою. Це потрібно, щоб він не вибухнув у мікрохвильовці.

Після цього потрібно дати яйцю приготуватись у мікрохвильовці. Це займе приблизно хвилину, однак варто дати страві відпочити ще хвилину.

Як ще можна приготувати яйця?

Шеф-кухар Хосе Андрес пропонує готувати яйця у великій кількості оливкової олії для отримання хрустких країв і текстури яйця-пашот, пише Express.

Цей шеф-кухар вважається новатором у приготуванні яєчні. Фактично, у нього вийшло поєднати смажене та варене яйце у одній страві. Водночас метод не є дуже складним.

Як уникнути пригорання?