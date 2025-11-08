Том Феррис, эксперт по яйцам, рассказал. что для приготовления яичницы не всегда нужна сковорода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как приготовить яйца без сковороды?

По словам эксперта, приготовить вкусную яичницу можно без сковородки. Кроме этого, его способ якобы очень быстрый – занимает всего одну минуту.

Феррис убежден, что приготовить яичницу можно в микроволновой печи. Он уже привык к тому, что это удивляет людей, однако настаивает, что этот способ действительно действенный.

Это одна из первых вещей, которые я научился, когда был подростком, экспериментируя на кухне. Она выглядит, имеет вкус и даже ощущается как жареное яйцо, но вам не нужно использовать плиту или много масла, и она готова примерно за 60 секунд,

Яйца можно приготовить в микроволновке / Фото Pexels

Прежде всего нужна емкость, пригодная для использования в микроволновой печи. Также нужно бумажное полотенце, одно яйцо и столовая ложка масла для жарки.

Начните с добавления масла и помешивания, чтобы оно покрыло дно миски. Затем разбейте в нее яйцо и несколько раз осторожно проколите желток вилкой,

– объяснил Феррис.

Обратите внимание! Обязательно протикните желток вилкой. Это нужно, чтобы он не взорвался в микроволновке.

После этого нужно дать яйцу приготовиться в микроволновке. Это займет примерно минуту, однако стоит дать блюду отдохнуть еще минуту.

Как еще можно приготовить яйца?

Шеф-повар Хосе Андрес предлагает готовить яйца в большом количестве оливкового масла для получения хрустящих краев и текстуры яйца-пашот, пишет Express.

Этот шеф-повар считается новатором в приготовлении яичницы. Фактически, у него получилось совместить жареное и вареное яйцо в одном блюде. В то же время метод не является очень сложным.

Как избежать пригорания?