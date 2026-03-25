Всі це робили, але ніхто не знає, навіщо: чому ми насправді цокаємсь на застіллях

У світі існує чимало цікавих традицій, які так чи інакше поширені у дуже багатьох країнах. Одна із них – цокатись бокалами на застіллях.

Мало хто знає, чому насправді виник такий звичай.

Чому ми цокаємось бокалами?

Традиція цокатись бокалами на застіллі має дуже глибоке коріння. Однак насправді раніше у цього жесту було призначення, яке можна вважати цілком прагматичним, хоч і дивним для сучасників.

Фактично, це був спосіб вижити у Середньовіччі. У той час отруєння було найпопулярнішим способом політичної боротьби та усунення суперників. Коли люди сильно били своїми ємностями для напоїв одним об одного, рідина перемішувалась із одного в інший, адже зазвичай вони були повні по вінця.

Це був спосіб отримати своєрідну гарантію: якщо хтось підсипав отруту, то її вип'є не одна людина. Цікаво, що відмову цокатись бокалами вважали підозрілою.

Що цікавого ще відбувалось у Середньовіччі?

Середньовіччя вважається одним із найцікавіших періодів становлення людства. Інтерес викликали не тільки традиції, які збереглись і донині, а й те, що відбувалось безпосередньо тоді. Зокрема, їжа тоді теж була дещо інакшою.

Основною були злаки – пшениця, ячмінь, жито та овес. Саме тому популярною була фрутменті – каша на основі цих продуктів. Вона існувала у двох варіаціях: для селян та для тих, хто був заможнішим. Селянський варіант був дуже простим: каша, зварена на молоці або м'ясному бульйоні. Заможніші верстви населення мали змогу додати до фрутменті ще яйця, цукор, шафран та апельсинову воду, пише "Локальна історія".

