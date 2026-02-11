Наречені копіюють її майже 200 років: ким була жінка, яка першою виходила заміж у білій сукні
- Традиція білих весільних суконь започаткована королевою Вікторією, яка вийшла заміж у білій сукні в 1840 році.
- На весіллі королеви Вікторії був торт вагою 136 кг, який розділили на шматки і роздали після церемонії.
На весіллях наречена майже завжди у білій сукні. Ця траиція панувала не завжди, проте з'явилась кілька століть тому і закріпилась.
Появу таких білих суконь пов'язують із однією конкретною діячкою. Про це йдеться у відео itsnotdana3.0.
Чому наречені завжди в білих сукнях?
Авторка відео розповідає, що вже майже 200 років наречені насправд копіюють одну й ту саму жінку. До 19 століття заміж виходили у тому, що хотіли, тобто не було конкретного одягу, який би асоціювався із цим процесом.
Все змінилось, коли королева Вікторія виходила заміж. Саме вона обрала для себе білу розкішну сукню із мережива та шовку. З того часу це стало певним еталоном. Авторка наголошує, що з часом змінюються фасони, проте сама концепція білої сукні на весілля залишається незмінною.
Звідки взялись білі сукні на весілля: дивіться відео
До слова, корлева Вікторія вийшла заміж у 1840 році, мовиться у Вікіпедії. Вона відзначилась не тільки впровадженням моди на білі весільні сукні. Королева Вікторія запам'яталась Великій Британії одним із найдовших пралінь в історії – воно тривало 63 роки і сім місяців.
Це був час, коли активно розвивались технології, а Британська імперія розширювалась. У історію він увійшов як Вікторіанська епоха – час, який чи не найбільше романтизують сучасники.
Торт із весілля королеви Вікторії досі зберігають
Королева Вікторія вийшла заміж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готським. На весіллі у них був шикарний торт, вагою приблизно 136 кілограмів.
Він мав три яруси та був прикрашений фігурками нареченого та нареченої, які зробили з рафінованого цукру, дорогого на ті часи. Кекс просочили алкоголем та насичили смаком лимона, бузини, цукру та сухофруктів.
На весіллі виникла дилема, пов'язана з тортом. Наречена дотримувалася дієти, а гості не виявили апетиту до торта. Після церемонії Вікторія прийняла рішення розрізати його на порційні шматки, упакувати їх у бляшані коробки і роздати друзям, знайомим і навіть випадковим перехожим. Ініціатива виявилась доволі успішною, проте не всі були готові з'їсти цей шматочок.