Данте і його "кохання": чи справді зраджував поет свою дружину

Данте Аліг'єрі був одружений, але у своїй творчості звеличував зовсім іншу жінку – Беатріче, у котру був закоханий до нестями. Вона стала для нього ідеалом, але реальних стосунків пара не мала. Відтак цей контраст контраст породжує суперечку навколо особистого життя видатного письменника.

Скільки жінок мав Данте Аліг'єрі та чи справді він зраджував свою дружину, поділився історик Олег Зарічняк у Threads.

Кого насправді кохав Данте Аліг'єрі?

Насправді у житті автора "Божественної комедії" було 2 жінки, наголошує Олег Зарічняк. Йдеться про Беатріче, яку Данте бачив лише двічі у житті, та Джемму Донаті, з якою був одружений і мав 3 – 4 дітей (точна кількість невідома).

Втім усю свою творчість автор присвятив не дружині, з якою жив і виховував дітей, а дівчині, яку бачив лише кілька разів.

Річ у тім, що у середньовіччі кохання та шлюб майже ніколи не перетиналися. Шлюби зазвичай укладали за розрахунком, і Данте не був винятком. Його союз із Джеммою Донаті став результатом домовленості між батьками.

Водночас у ті часи на противагу інституту шлюбу існував концепт куртуазного кохання – коли чоловік обирає собі недосяжний ідеал та присвячує всього себе служінню цій ідеалізованій дамі,

– наголошує історик.

Однак сам Данте побачив спочатку у віці 9 років, а потім вже у дорослому віці, коли обоє були одружені. Він закохався з першого погляду й присвятив їй себе. Не дивно, що саме Беатріче зустрічає Данте у "Раю" в "Божественній комедії".

Про саму Беатріче відомо небагато. Деякі вчені навіть ставлять під сумнів її реальне існування. Водночас традиційна версія, яку описував Джованні Боккаччо, стверджує, що Беатріче була донькою заможного флорентійця Фолько Портінарі та Сімоне дей Барді з впливового банкірського роду Барді. Народилася вона, ймовірно, у 1265 році або ж 1266 році.

Версію Боккаччо підтверджується нібито тим, що його мачука була донькою монни Лаппи, яка походила з роду Портінарі та була троюрідною сестрою Беатріче.



Надгробок Беатріче Портінарі у церкві Санта-Маргарита-де-Черчі / Фото Вікіпедія

Цікаво! Щодо законної дружини, Джемми Донаті, то її образ, за словами історика Олега Зарічняка, дуже точно передала Леся Українка у вірші "Забута тінь", де йдеться про жінку, яка розділила з Данте і радість, і горе, допоки вигнання не розлучило їх.

Ідеальне кохання чи символ страждання?

У Stanford Encyclopedia of Philosophy зазначають, що любов до Беатріче стала центральною темою всієї творчості Данте: від ранніх віршів до "Божественної комедії".



Як міг виглядати насправді Данте Аліг'єрі / Фото Cicero Moraes/Pen News

У Britannica зазначається, що в іншому творі "La Vita Nuova" ("Нове життя"), яку було уперше опубліковано у 1294 році, Данте фактично створив один із найвідоміших літературних образів ідеалізованого кохання завдяки Беатріче.

Дослідники зазначають, що Беатріче поступово перестала навіть бути реальною жінкою. Річ у тім, що у творі автор описував лише кілька зустрічей із нею, але після її ранньої смерті у 24 роки фактично перетворив жінку на символ божественної любові та спасіння.

Як вже зазначалося, у "Божественній комедії", яку Данте написав вже після "Нового життя" – між 1308 роком та 1321 роком – Беатріче стала його провідницею до духовного очищення та "Раю".

Її поет описує там, як божественну постать. Такий стиль написання, до речі, пов'язують із традицією dolce stil nuovo, яку використовували італійські поети у 13 – 14 століттях, переважно флорентійці. Відповідно до неї, жінку ідеалізували та наділяли духовними рисами.

Як історія Данте та Беатріче вплинула на світ?

У сучасних дослідженнях підкреслюють, що Данте майже не мав контактів із Беатріче, а більшість її образу створена через поетичну інтерпретацію. Саме тому деякі науковці розглядають її як "сконструйовану музу", а не як об'єкт реальних стосунків.

Водночас окремо дослідники зазначають, що ідеалізація Беатріче вплинула на всю європейську традицію любовної поезії. Її образ став одним із ключових прикладів того, як особисте почуття перетворюється на філософську концепцію.

І у цьому контексті історія Данте розглядається не як любовний сюжет, а як елемент розвитку літературної культури Середньовіччя.