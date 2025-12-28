Свято поміж могил: де у світі Новий рік зустрічають на цвинтарі та чому

Зовсім скоро 2025 рік завершиться, а розпочнеться 2026. У світі є цікаві традиції святкування цього дні, проте є й такі, які видаються моторошними.

Чому на Новий рік йдуть на цвинтар?

Маленьке містечко Талька у Чилі має свою дещо моторошну традицію святкування Нового року. Цю ніч вони проводять на цвинтарі біля могил рідних.

Все починається із урочистої ходи на кладовище на чолі із місцевим мером. Ця традиція живе вже понад 20 років.



Новий рік відзначають по-різному / Фото Pexels

Вона має важливе значення для цього містечка та для Чилі загалом. Фактично, вони починають рік із вшанування померлих родичів.

Чому на Новий рік потрібно їсти 12 виноградин?

Іспанська традиція для здійснення бажань на Новий рік набирає популярності у світі. Видання People пише, що звичай з'явився у ХІХ столітті, але через тікток набрав обертів.

Суть полягає у тому, що опівночі на Новий рік потрібно загадати бажання та з'їсти 12 виноградин. Це потрібно робити під столом. Вірять, що це допоможе здійснити те, що загадала людина.

