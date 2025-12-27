Де та коли в Україні відкрили першу кав'ярню
Кав'ярень в Україні доволі багато. Зокрема, є цілі міста, які славляться смачною кавою та незвичними поєднаннями.
Однак перша кав'ярня відкрилась в Україні дуже й дуже давно. Про йе пише 24 Канал із посиланням на Brayval Coffee.
Що відомо про першу кав'ярню в Україні?
Перша кав'ярня в Україні відкрилась у місті Кам'янець – Подільський. Це сталось у 1672 році. Перший подібний заклад на території сучасної України відкрили турки. Тобто каву в Україні п'ють століттями і цей напій вже міцно увійшов у культуру українців, попри те, що походження у кави зовсім інше.
Першу кав'ярню відкрили дуже давно / Фото Pexels
Водночас є й зовсім інші версії появи кави в Україні.
Одна із них – її привіз козак Юрій Кульчицький, який також вигадав каву по-віденськи. У 1686 році він відкрив власну кав'ярню "Під синьою пляшкою". Вона передавала турецькі настрої та стала відображенням культури, пише "Кавопошта".
Кульчицький готував турецьку каву, проте з певним модифікаціями. Він адаптував напій для європейців: почав додавати у нього молоко, мед та цукор. Проте справжню популярність йому принесла кава по-віденськи, тобто кава із вершками.
Чому зумери відмовляються від кав'ярень?
- Соціальні мережі та тренди, що популяризують приготування кави вдома, лише підсилюють цей ефект – ефект "Instagram – ready" кавових рецептів та мобільних відео роблять процес приготування частиною стилю життя, а не лише ритуалом.
- Крім цього, висока вартість сировини прямо відбивається на цінах в кав'ярнях і закладах харчування: бізнесу доводиться піднімати ціни, щоб покрити витрати на закупівлю, обсмажування й обслуговування. Тож звичайна чашка кави, яка ще кілька років тому могла коштувати більш демократично, сьогодні часто відчутно "б'є по кишені" клієнта.