Де та коли в Україні відкрили першу кав'ярню

Кав'ярень в Україні доволі багато. Зокрема, є цілі міста, які славляться смачною кавою та незвичними поєднаннями.

Однак перша кав'ярня відкрилась в Україні дуже й дуже давно. Про йе пише 24 Канал із посиланням на Brayval Coffee.

Що відомо про першу кав'ярню в Україні?

Перша кав'ярня в Україні відкрилась у місті Кам'янець – Подільський. Це сталось у 1672 році. Перший подібний заклад на території сучасної України відкрили турки. Тобто каву в Україні п'ють століттями і цей напій вже міцно увійшов у культуру українців, попри те, що походження у кави зовсім інше.



Першу кав'ярню відкрили дуже давно / Фото Pexels

Водночас є й зовсім інші версії появи кави в Україні.

Одна із них – її привіз козак Юрій Кульчицький, який також вигадав каву по-віденськи. У 1686 році він відкрив власну кав'ярню "Під синьою пляшкою". Вона передавала турецькі настрої та стала відображенням культури, пише "Кавопошта".

Кульчицький готував турецьку каву, проте з певним модифікаціями. Він адаптував напій для європейців: почав додавати у нього молоко, мед та цукор. Проте справжню популярність йому принесла кава по-віденськи, тобто кава із вершками.

