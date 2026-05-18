Лише 2 інгредієнти та 20 хвилин часу: як приготувати десерт, який буде і смачним, і корисним

Амарант часто асоціюється переважно з кашами та безглютеновою випічкою, але тепер його активно використовують і для приготування незвичайних десертів. Один із таких рецептів готується лише з двох інгредієнтів, а головна особливість полягає у тому, що насіння під час нагрівання "вибухає", як попкорн.

Українська блогерка na_d_in_pro_health поділилася незвичайним рецептом десерту лише з двох основних інгредієнтів: амаранту та шоколаду. Авторка зазначає, що вперше дізналася про властивість амаранту "лопатися" під час нагрівання і вирішила перевірити це на практиці.

Який незвичайний десерт можна приготувати з амаранту?

Для приготування використовують 7 столових ложок амаранту та близько 100 грамів шоколаду (у варіації рецепта була суміш какао з кокосовою олією та невеликою кількістю меду). Процес починається з добре розігрітої сковорідки. Амарант висипають невеликими порціями, накривають кришкою та періодично струшують. Зерна одразу починають "вибухати", після чого їх швидко пересипають у миску, щоб не допустити підгорання.

Рецепт десерту з двох інгредієнтів / інстаграм na_d_in_pro_health

Після обробки всього амаранту до нього додають розтоплений шоколад, перемішують, утрамбовують у форми та ставлять у морозильник приблизно на 15 хвилин. Готовий десерт рекомендують зберігати в холодильнику. Окремо зазначається, що амарант є джерелом клітковини, магнію та рослинного білка, не містить глютену та добре насичує. Загально увесь рецепт займає приблизно 20 – 25 хвилин.

Що таке амарант?

Амарант дедалі частіше з'являється у рецептах корисних сніданків, десертів та безглютенової випічки. Попри те, що його часто називають зерном, насправді амарант є не злаком, а насінням, тому його відносять до так званих псевдозернових культур. До цієї ж групи належать гречка та кіноа.

Амарант можна використовувати як у цілому вигляді, так і перемелювати на борошно. Через відсутність глютену амарантове борошно стало популярним серед людей, які дотримуються безглютенового харчування. За способом приготування амарант схожий на крупи: його варять або тушкують подібно до рису чи вівсянки. Він підходить як для солодких, так і для солоних страв. Саме насіння дуже дрібне, лише трохи більше за макове зерно.

Які ще цікаві рецепти можна приготувати лише з 2 інгредієнтів?

Мармелад залишається однією з найпопулярніших солодощів як серед дітей, так і дорослих. Тому ми хочемо нагадати, як приготувати домашні мармеладки лише з 2 інгредієнтів, без складних процесів і великої кількості часу. Для такого десерту знадобляться лише ягоди та агар-агар.

Мармелад з 2 інгредієнтів / фото ілюстративне, Canva

Рецепт дозволяє експериментувати зі смаками: можна використовувати полуницю, чорницю чи будь-які інші улюблені ягоди. Для приготування беруть 300 грамів ягід та 5 грамів агар-агару. Якщо ягоди заморожені, їх попередньо розморожують, після чого перебивають блендером до стану пюре.

Далі до ягідної маси додають агар-агар. У разі, якщо ягоди кислуваті, можна додати підсолоджувач. Суміш ставлять на вогонь, доводять до кипіння та проварюють ще близько 2 хвилин. Після цього масу розливають по формах і ставлять у холодильник приблизно на годину до повного застигання. Головна перевага такого десерту – це мінімум інгредієнтів, швидке приготування та можливість зробити натуральні солодощі вдома.

Два легкі рецепти десертів ви вже маєте, тепер варто записати ще один трендовий варіант японського чизкейку, який активно набирає популярності у соцмережах. Його головна особливість у тому, що для приготування не потрібні духовка, складні інгредієнти чи багато часу. Основу десерту складають лише два продукти: хрустке печиво та густий грецький йогурт або скир.

Найчастіше для рецепта використовують печиво Biscoff, однак його можна замінити Oreo, крекерами Грехема чи іншими подібними варіантами. Приготування максимально просте: у контейнер із густим йогуртом вертикально вставляють печиво та залишають у холодильнику на 6 – 8 годин або на всю ніч. За цей час печиво вбирає вологу, стає м'яким і разом із йогуртом утворює ніжну текстуру, схожу на чизкейк.