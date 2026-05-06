Українка скуштувала ті самі культові десерти від Седріка у Франції та назвала свій вердикт

Седрік Гроле – один із найвідоміших кондитерів світу, який прославився завдяки своїм десертам і мільйонам підписників у соцмережах. Його солодощі стали популярними через ефектний вигляд, авторські техніки та вірусні відео. Українська туристка вирішила скуштувати ці десерти та поділилася своєю чесною думкою про їхній смак і вартість.

Французького шеф-кондитера Седріка Гроле вважають одним із найвідоміших у світі завдяки соціальним мережам. За кілька років він перетворився з майстра високої кухні на глобальний бренд. 24 Канал розповідає, чим же саме він привернув увагу такої великої кількості фанатів та якими є на смак його культові десерти.

Як звичайний кондитер став зіркою світового масштабу?

Ще кілька років тому ім'я Седрік Гроле було відоме переважно у професійних колах. Він розпочав навчання кондитерській справі у 14 років у французькому місті Фірміні, розповідає The New York Times. Його кар'єра була орієнтована на так званих "клієнтів люкс" – найбагатших людей світу, які можуть дозволити собі високу гастрономію.

Однак переломним моментом став 2013 рік, коли колега порадив йому почати вести інстаграм. Саме тоді Седрік зрозумів, що його десерти можуть зацікавити значно ширшу аудиторію. Відтоді його відео, де він демонструє створення фірмових десертів: квіткових тартів, печива чи гіперреалістичних фруктів стали вірусними. Сьогодні на його сторінку підписані майже 14 мільйонів людей – це більше, ніж у багатьох відомих кулінарних зірок разом узятих.

Чи всі захоплюються успіхом Седріка Гроле?

Попри популярність, не всі у професійній спільноті підтримують нову "інстаграмну" хвилю. Частина кондитерів вважає, що соціальні мережі змінили правила оцінювання: тепер недостатньо просто добре готувати – потрібно ще й вміти привертати увагу онлайн. У соцмережах також з'являється чимало критики.



Деякі блогери спеціально стоять у довгих чергах, щоб купити десерт Кроле, а потім публікують відео з "чесними відгуками", де ставлять під сумнів, чи справді ціна відповідає якості. Наприклад, користувачі порівнюють його круасани за 5 євро з випічкою дешевших мереж і ставлять питання: чи варто переплачувати?

Як Гроле змінює сучасну кондитерську культуру?

Сам Гроле пояснює свій підхід дуже просто: раніше десерти ставали дедалі складнішими, а зараз він навпаки прагне до мінімалізму, тому "прибирає зайве". Його найвідоміші десерти – це гіперреалістичні фрукти, наприклад лимон чи яблуко, які виглядають як справжні, але всередині мають складну начинку з мусів, кремів і бісквіту.

Ще у 2015 році він здобув популярність завдяки десерту у вигляді кубика Рубіка, який складався з 27 мініатюрних тістечок. Сьогодні його компанія налічує близько 600 працівників, а кондитер відкрив уже вісім закладів у різних містах світу: від Парижа до Сінгапуру.

Чи смачні культові десерти від Седріка Гроле та скільки вони коштують?

Українська туристка Emma Luchytska скуштувала ті самі культові десерти від Седріка Гроле та поділилася своєю чесною думкою. Після відвідування кондитерської MIVIDOLU вона розповіла, що якщо планувати візит заздалегідь, краще одразу оформлювати онлайн-замовлення, для нього є окрема черга, яка рухається швидше. Процес доволі простий: потрібно зайти на сайт, обрати кондитерську, десерти, оплатити та прийти у визначений час.

У її випадку від цього варіанту відмовилися через брак часу і вирішили скористатися звичайною чергою, яка, втім, зайняла лише близько 15 хвилин. Серед обраних десертів були варіанти з фісташкою та манго. За її словами, манговий десерт приємно здивував: усередині були шматочки свіжого манго, зверху хрусткий шоколадний шар.

Я ставлю йому 9 із 10, із задоволенням спробувала б його ще раз,

– розповідає дівчина у відео.

Фісташковий десерт вона оцінила нижче – на 6 із 10. Він містив молочно-фісташкову начинку, праліне та мус, однак смак фісташки відчувався не одразу, через що десерт здався менш виразним. Загалом покупка обійшлася у 36 євро (1860 гривень), тобто один маленький десерт коштує 930 гривень.

