Дід Семенович розриває мережу: у 70 років вперше спробував МакДональдс і "Жуколад"
- Дід Семенович став популярним у тіктоці завдяки відео, де вперше куштує МакДональдс, яке зібрало майже пів мільйона переглядів.
- Його першим відеороликом була дегустація "Жуколаду", де він зазначив, що батончик був смачним, а тісто катаїфі приємно хрустіло.
У тіктоці з’явився новий улюбленець публіки – дід Семенович, який вже встиг підкорити мережу. Попри поважний вік, він активно знімає відео й жартує, що йому "трохи більше 20 років".
Хоч тікток вважають молодіжною соціальною мережею, дідусь своїм прикладом доводить, що вік не має значення. Наразі за його профілем стежить понад 8 тисяч користувачів, однак перегляди роликів значно перевищують кількість підписників.
Справжній фурор викликало відео, в якому дід Семенович вперше куштує їжу з МакДональдсу. Цей ролик зібрав майже пів мільйона переглядів. У профілі дідусь зазначив, що став популярним буквально за один вечір.
Чи сподобався Семеновичу МакДональдс?
Для першого знайомства з фаст-фудом дідусь обрав фіш-бургер, картоплю фрі й какао. У відеоролику Семенович додав, що не вживає м’яса. За його словами, напій виявився надто солодким, а бургер – нейтральним на смак.
Люба дружина приготує вдома точно смачніше,
– додав Семенович.
Попри цікавість до нового досвіду, дідусь зізнався, що вдруге до закладу, ймовірно, не піде, оскільки домашня кухня йому значно більше подобається.
Дід Семенович вперше їсть фаст-фуд: дивіться відео
Проте дідусь любить експериментувати. Його першим відеороликом в тіктоці стала дегустація "Жуколаду". Семенович зазначив, що такого ще ніколи не бачив, але його онуки додали, що "тепер молодь їсть жуків – і це дуже модно".
Шоколад з жуком дідусю сподобався. Він відзначив, що батончик виявився смачним, в міру солодким, а тісто катаїфі – приємно хрустить. Семенович неохоче з'їв личинку, однак таки мусів спробувати заради того, щоб бути в тренді.
Дід Семенович їсть "Жуколад": дивіться відео
Таку цікавинку розробив ресторатор Міша Кацурін разом з мережею магазинів "Аврора" та ресторану "Китайський Привіт". Виробники зазначили, що у складі батончика "Жуколад" є звичайний шоколад і "справжні, їстівні, хрусткі" личинки. Його створили, аби викликати вау-ефект у людей. Смаколик наробив ажіотажу ще у жовтні, проте і зараз його можна придбати. Коштує шоколад з жуком – 49 гривень.
