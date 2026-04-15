Бургер з печивом Oreo та котлетою: найдивніші страви McDonald's, які вас точно здивують

МакДональдз давно перестав бути просто мережею фастфуду – це глобальний бренд, меню якого змінюється залежно від країни. У статті розповідаємо про найдивніші страви та позиції, які стабільно входять до топу продажів.

МакДональдз має одну з найбільших мереж ресторанів у світі, і його меню суттєво відрізняється залежно від країни. Локальні команди адаптують страви під культурні особливості, релігійні вимоги та смакові вподобання, тому знайомий фастфуд у різних регіонах може виглядати зовсім по-різному. У нашій статті розповідаємо про найдивніші страви МакДональдзу, з посиланням на AOL.com.

Які найдивніші страви МакДональдзу можна знайти у різних країнах світу?

Серед найнеординарніших позицій – це бургер Oreo SPAM у Китаї, де поєднуються солоні та солодкі смаки.

Як виглядає бургер Oreo / інстаграм speculite

У Нідерландах подають бургер із крокетом, що нагадує традиційну місцеву закуску з м'ясною начинкою. На Філіппінах популярне комбо з солодкими спагеті McSpaghetti та смаженою куркою Chicken McDo.



Спагеті McSpaghetti та смаженою куркою Chicken McDo / фото Reddit

В Індії можна знайти Pizza McPuff – це хрустка випічка з начинкою зі сиру, овочів і пікантного соусу, а також Chicken Maharaja Mac – курячу версію класичного бургера з індійськими акцентами.





Chicken Maharaja Mac / фото Yusuke Kawasaki

У Новій Зеландії до меню входить KiwiBurger із яловичиною, яйцем та буряком, тоді як у Тайвані та інших країнах Азії зустрічається McRice Burger, де замість булочок використовують рисові котлети. А в азійських регіонах також можна знайти смажений пиріг із таро з ніжною фіолетовою начинкою.



KiwiBurger / фото Alexeyevitch

Які позиції МакДональдзу входять у топ продажів?

У рейтингах найбільш продаваних продуктів МакДональдзу можна знайти як класичні бургери, так і сніданкові страви та снеки. До списку входять: McGriddles, подвійний чізбургер, салати преміум-класу, курячі нагетси, яблучні десерти, Egg McMuffin, Happy Meal, закусочні обгортки, Big Mac та беззаперечний лідер картопля фрі, яка залишається найпопулярнішим продуктом мережі з моменту її заснування.

Що ще варто знати про МакДональдз?