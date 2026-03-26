Розділяла специфічні погляди чоловіка та була докторкою медицини: якою була "перша леді" УНР

Сімейне життя українських письменників та політичних діячів не було простим. Водночас вони часто поєднувало двох сильних особистостей, які багато чому вчились разом.

Наприклад, Володимир Винниченко був одружений із докторкою медицини Розалією Ліфшиць. Про це пише "Історична правда".

Якою була дружина Винниченка?

Розалія Ліфшиць народилась у Росії у 1886 році. Вона походила із доволі заможної єврейської сім'ї та мала змогу отримати хорошу освіту за кордоном. Зокрема, вона вивчала медицину у Паризькому університеті Франції. Вона також стала докторкою медицини, хоч оцінки у неї були посередні.

З Володимиром Винниченком вони познайомились, коли їй було 23 роки у Італії, коли та гостювала у своєї сестри. Події розгортались швидко і за два роки вони вже почали жити у цивільному шлюбі. Офіційно вони зареєстрували його тільки через 15 років, у 1926 році.



Подружжя Винниченків / Фото "Історичної правди"

Дружина моя відповідає тим вимогам, які я завжди ставив своїй жінці. Вона – кінчає медичний факультет в Парижі, єврейка, але вчить українську мову і охоче згожується, щоб наша сім'я була українською,

– так писав про неї Винниченко.

Вона не була частиною його політичної діяльності, проте якийсь час працювала за освітою. Коли чоловік очолив уряд УНР, а згодом і Директорію, вона фактично стала першою леді.

Втім, цей період тривав недовго, адже УНР зазнала поразки, а Винниченки емігрували. Їхнє життя стало складним, а останні роки вони вважались бідними.

Які погляди були у Винниченка?

Погляди Володимира Винниченка були дещо специфічними та незрозумілими для його сучасників.

Його проза вирізнялась психологічністю та дослідженням тем, які були табуйованими. Зокрема, він занурювався у складнощі пробного шлюбу та особистісної автентичності.

Центральною в його творчості є тема "чесності з собою", яка передбачає, що люди вільні здійснювати свої бажання без тягаря докорів сумління. Однак його експерименти часто розкривали сувору реальність: попри теоретичні моральні рамки, інстинкти та емоції зрештою домінують у поведінці людини, пише ВВС.

Зокрема, із дружиною у них існувала домовленість толерувати одне одного і у питанні сексуальних зв'язків.

