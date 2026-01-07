Укр Рус
Тренди Будь у тренді Святкове диво у ліфті: дружина військового напекла пампухів й залишила сусідам
7 січня, 13:11
3

Святкове диво у ліфті: дружина військового напекла пампухів й залишила сусідам

Юлія Турелик
Основні тези
  • Дружина військовослужбовця напекла 40 пампухів і залишила їх у ліфті для сусідів, щоб підтримати тих, хто може залишитися на свято самотнім.
  • Після того, як сусіди пригостилися, чоловік повернув кошик з останнім пампухом, подякувавши за жест, що стало символом довіри і відповідальності.

Українці – дивовижна нація, яка щодня здатна дивувати добрими вчинками одне до одного. У Другий Святвечір в одному з будинків трапився маленький, але дуже теплий різдвяний сюрприз.

Дружина військовослужбовця, яка на вечерю залишилася сама вдома через службу чоловіка, вирішила створити свято не лише для себе, але й для сусідів, пише 24 Канал з посиланням на Threads Ольги Білоусенко.

Читайте також Де Різдво і досі святкують 7 січня та чи є тут російський вплив

Дружина військового напекла сусідам пампухів

Жінка написала у дописі, що залишилася сама вдома, але все ж таки захотіла відчути запах пампухів на своїй кухні. Не довго думаючи Ольга вирішила напекти їх для сусідів. 

Приготувавши 40 традиційних різдвяних смаколиків, жінка акуратно склала їх в кошик та залишила в ліфті будинку, щоб кожен охочий зміг пригоститися. За її словами, цей жест був спрямований на те, щоб підтримати тих, хто теж міг залишитися на свято самотнім.

Переглянути в Threads

Ця історія миттєво розчулила людей у соцмережах, нагадавши їм, що навіть такий простий жест може стати справжнім святковим дивом, коли зовсім цього не чекаєш, піднімаючись у ліфті до квартири.


Реакція користувачів на вчинок пані Ольги / Скриншот з Threads

Люди написали жінці стільки приємних слів у соціальній мережі, що аж розчулили її, тож лист, який Ольга написала сусідам, вирішила залишити як сімейну реліквію.

Переглянути в Threads

Пані Ольга вирішила поділитися з читачами ще певними роздумами про свій вчинок. Жінка написала про те, що їй друг відзначив її милий вчинок, але додав, що "треба мати високий рівень довіри, щоб взяти пампух у ліфті».

"Це посіяло в мені сумніви, але відступати було пізно. Я залишила кошик близько 15 години, о 22 годині планувала його забрати. Вже о 21:50 мені подзвонили в двері. Якийсь чоловік все дбайливо зібрав, спакував і прийшов зі словами: "Я взяв останній, дуже дякую, а це все – ваше". І це вже не лише про довіру, а про відповідальність. Відповідальність і включеність. Дякую", – написала жінка.

Як приготувати пампухи за рецептом пані Ольги?

Для приготування пампухів знадобиться:

  • 500 грамів борошна;
  • 30 грамів дріжджів;
  • 100 грамів цукру;
  • 4 жовтки і 1 яйце;
  • 250 міліграмів молока;
  • 50 грамів масла;
  • Трохи солі; 

Для начинки жінка завжди обирає мак, але також рекомендує вишню, трояндове варення чи нутеллу. 

Додамо, що вчора увесь день соцмережа Threads вибухала мемами через італійця з проросійськими поглядами, який намагався перетнути кордон з Україною. Він мав необережність розкрити своє справжнє ставлення до України та її влади. Виявилося, що італієць – фанат Володимира Путіна. Йому заборонили в'їзд на 3 роки. 