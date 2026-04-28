Вижила у концтаборі та стала відомою психологинею: історія Едіт Еґер, яку мало хто знає
- Померла американська психологиня та письменниця угорського походження Едіт Еґер, відома дослідниця психологічної травми, яка пережила Аушвіц.
- Едіт Еґер написала бестселери "Вибір" та "Дар", які отримали світове визнання за їхні глибокі психологічні роздуми та практичні поради щодо подолання травми.
Померла американська психологиня та письменниця угорського походження Едіт Еґер. Про це повідомила родина на офіційній сторінці в інстаграмі 28 квітня 2026 року. Вона була одна з найвідоміших у світі дослідниць психологічної травми, яка пережила Аушвіц і згодом присвятила своє життя осмисленню та подоланню травматичного досвіду.
Як родина Едіт Еґер повідомила про смерть письменниці?
Сьогодні наша найдорожча Еді залишила своє земне тіло. Вона відійшла з тією ж грацією, з якою жила. Наче ангел, що повертається додому. Вона пішла з життя в ніжній турботі своєї родини та відданої команди,
– пише родина Едіт в інстаграмі.
Родина повідомила про смерть Едіт / інстаграм dr.editheger
Чим відома Едіт Еґер?
Едіт Єва Еґер – американська психологиня та письменниця угорського походження, яка стала однією з найвідоміших дослідниць психологічної травми у світі. У підлітковому віці, в 1944 році, під час нацистської окупації Східної Європи, її разом із сім'єю депортували до концтабору Аушвіц. Її батьки загинули в газових камерах, однак сама Едіт разом із сестрою змогла вижити.
Наприкінці війни її перевели до Австрії, де у травні 1945 року її знайшов американський солдат серед тіл загиблих і допоміг врятувати життя. Після завершення війни вона переїхала до Чехословаччини, де згодом вийшла заміж, а у 1949 році емігрувала до США. Освіту з психології здобула в Техаському університеті в Ель-Пасо у 1969 році, після чого пройшла докторську практику в армійському медичному центрі у Форт-Бліссі, штат Техас.
Еґер побудувала успішну кар'єру клінічної психологині, працювала в Каліфорнії та викладала в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго. Вона є авторкою бестселерів і членкинею професійних психологічних асоціацій. Її запрошували як спікерку на численні міжнародні заходи, а також вона з'являлася в медіа, зокрема на CNN та в шоу Опри Вінфрі. Її історія стала основою документальних фільмів і численних інтерв'ю, присвячених темі Голокосту та психологічної стійкості людини.
Які книги стали найпопулярнішими?
Найвідоміші книги Едіт Еґер – це "Вибір" та "Дар". Вони стали міжнародними бестселерами та принесли їй світове визнання як психологині й авторці. У книзі "Вибір" вона розповідає власну історію виживання в Аушвіці, втрату батьків і шлях до внутрішнього звільнення, поєднуючи мемуари з глибокими психологічними роздумами про свободу вибору та подолання травми.
"Вибір", Едіт Еґер / фото Yakaboo
"Дар" є своєрідним продовженням і практичним посібником, у якому Еґер пропонує 12 уроків, як перетворити біль і страх на ресурс для життя та навчитися виходити з "внутрішніх психологічних в'язниць". Обидві книги стали основою її світового впливу як однієї з найвідоміших голосів у темі психологічної стійкості та відновлення після травми.
"Дар", Едіт Еґер / фото Yakaboo
Для матеріалу використовувалась інформація з Dreditheger та Books.google.
