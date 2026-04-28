Вижила у концтаборі та стала відомою психологинею: історія Едіт Еґер, яку мало хто знає

28 квітня 2026 року померла американська психологиня та письменниця Едіт Еґер. У нашій статті розповідаємо найважливіші деталі біографії жінки, а також сюжети її найпопулярніших книжок.

Померла американська психологиня та письменниця угорського походження Едіт Еґер. Про це повідомила родина на офіційній сторінці в інстаграмі 28 квітня 2026 року. Вона була одна з найвідоміших у світі дослідниць психологічної травми, яка пережила Аушвіц і згодом присвятила своє життя осмисленню та подоланню травматичного досвіду.

Як родина Едіт Еґер повідомила про смерть письменниці?

Сьогодні наша найдорожча Еді залишила своє земне тіло. Вона відійшла з тією ж грацією, з якою жила. Наче ангел, що повертається додому. Вона пішла з життя в ніжній турботі своєї родини та відданої команди,

– пише родина Едіт в інстаграмі.

Родина повідомила про смерть Едіт / інстаграм dr.editheger

Чим відома Едіт Еґер?

Едіт Єва Еґер – американська психологиня та письменниця угорського походження, яка стала однією з найвідоміших дослідниць психологічної травми у світі. У підлітковому віці, в 1944 році, під час нацистської окупації Східної Європи, її разом із сім'єю депортували до концтабору Аушвіц. Її батьки загинули в газових камерах, однак сама Едіт разом із сестрою змогла вижити.



Едіт Еґер / фото Vogue

Наприкінці війни її перевели до Австрії, де у травні 1945 року її знайшов американський солдат серед тіл загиблих і допоміг врятувати життя. Після завершення війни вона переїхала до Чехословаччини, де згодом вийшла заміж, а у 1949 році емігрувала до США. Освіту з психології здобула в Техаському університеті в Ель-Пасо у 1969 році, після чого пройшла докторську практику в армійському медичному центрі у Форт-Бліссі, штат Техас.

Еґер побудувала успішну кар'єру клінічної психологині, працювала в Каліфорнії та викладала в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго. Вона є авторкою бестселерів і членкинею професійних психологічних асоціацій. Її запрошували як спікерку на численні міжнародні заходи, а також вона з'являлася в медіа, зокрема на CNN та в шоу Опри Вінфрі. Її історія стала основою документальних фільмів і численних інтерв'ю, присвячених темі Голокосту та психологічної стійкості людини.

Які книги стали найпопулярнішими?

Найвідоміші книги Едіт Еґер – це "Вибір" та "Дар". Вони стали міжнародними бестселерами та принесли їй світове визнання як психологині й авторці. У книзі "Вибір" вона розповідає власну історію виживання в Аушвіці, втрату батьків і шлях до внутрішнього звільнення, поєднуючи мемуари з глибокими психологічними роздумами про свободу вибору та подолання травми.



"Вибір", Едіт Еґер / фото Yakaboo

"Дар" є своєрідним продовженням і практичним посібником, у якому Еґер пропонує 12 уроків, як перетворити біль і страх на ресурс для життя та навчитися виходити з "внутрішніх психологічних в'язниць". Обидві книги стали основою її світового впливу як однієї з найвідоміших голосів у темі психологічної стійкості та відновлення після травми.



"Дар", Едіт Еґер / фото Yakaboo

Для матеріалу використовувалась інформація з Dreditheger та Books.google.

